İHD Başkanı'ndan Soylu'ya: Erdoğan ve eşi de Cumartesi Anneleri'yle ilgili konuşmuştu, 'paçoz' sözü onları da kapsamıyor mu?

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın geçmişte Cumartesi Anneleri hakkındaki sözlerini hatırlatarak, "Süleyman Soylu'nun 'paçoz' ve benzeri lafları Erdoğan ve eşini de kapsamıyor mu?” sordu.

Cumartesi Anneleri'nin geçen hafta sonu düzenlemek istedikleri 700. hafta eylemi, güvenlik güçlerinin engellemesine takıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocuklarını arayan annelerin teröre hizmet ettiğini öne sürerek, eyleme katılanları Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre hakaret anlamına gelen "paçoz" sözcüğüyle andı.

Soylu, Galatasaray Meydanı'nın, terör örgütlerinin sözde ortak meşruiyet alanı haline getirilmesine de müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Anne, devlet, millet gibi kavramları, yıllarca bunların düşmanlığını yapmış terör örgütlerine ve onların çağrısıyla toplanan payandalarına istismar ettirmeyiz. Bu millet yüz yıl önce bunların ağababalarına bu ülkeyi teslim etmemişti, bugün onların paçozlarına da teslim etmez, bunu herkes böyle bilsin" ifadesini kullandı.

Cumartesi Anneleri'nin 700 haftadır düzenlediği düzenleyicilerinden biri olan İHD'nin İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programının konuğu oldu.

"Süleyman Soylu'nun bütün yaşananları teröre bağlaması ve üstüne üstlük bunu hakaretlerle dile getirmesi iç yakan bir şey. Söylediklerinin inandırıcılığı zaten yok ama Soylu'yu dinleyip 'Cumartesi Anneleri teröristlere yardım ediyor' diye düşünecek insanın aklına şaşarım" diyen Yoleri, Soylu'nun 'paçoz' sözcüğünü kullanmasına ilişkin şunları söyledi:

"Paçozun sözlük anlamına bakmışınızdır. Bu kadar seviyesiz, bu kadar etik yoksunu bir açıklamayı, devlet yetkilisinin yapmış olmaktan utanması gerekir. Açıklamayı yapan utanmıyorsa, devletin diğer yetkililerinin utanması gerekir. 2011 yılında Cumartesi Anneleri'yle görüşme yapan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o görüşmeyi aktaran kişi, bugün Cumhurbaşkanı. 'Acıları acımızdır', 'Grubumuz bu sorunları çözecektir' diyen olumlu yaklaşımlarda bulunan, Cumartesi Anneleri'yle kendisini yakın hissettiğini belirten kişi Emine Erdoğan'dı. Süleyman Soylu 'paçoz' ve benzeri seviyesiz laflar, Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı da kapsamıyor mu? Bir bakan, Cumhurbaşkanı'na ve eşine geçmişte ettiği laflardan dolayı da olsa, nasıl olur da bunları söyler?"