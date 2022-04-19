İHD Başkanı Türkdoğan ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti

İHD Eş Genel Başkanı ve TİHV Kurucular Kurulu Öztürk Türkdoğan "örgüt üyeliği" iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan hakkında “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması bugün yapıldı.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, Türkdoğan hakkında delil eksikliği gerekçesiyle beraat kararı verilmesi talep edildi. Mahkeme heyeti, savcının mütalaası doğrultusunda Türkdoğan’ın beraatine karar verdi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Garê operasyonu ve 13 kişinin ölümüne ilişkin Meclis'te yaptığı konuşmada İHD’yi hedef alarak, “Canı çıkasıca dernek” ifadesini kullanmış ve bu ifadesinden bir süre sonra İHD Eş Başkanı Türkdoğan gözaltına alınmıştı.

Adli kontrolle serbest bırakılan Türkdoğan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla dava açmıştı.