İhbarın ardından 'üniversiteli dramı' çıktı

T24- Saat gece yarısını çoktan geçti... Polis gelen bir telefon ihbarı üzerine ''şüpheli şahsı'' yakalamak üzere verilen adrese doğru hızla yola çıktı. Adres bir işhanının ''bodrum katıydı.'' Şüpheli de oradaydı. Üstelik kaçma teşebbüsünde de bulunmadı. Kıskıvrak ele geçirilen şüpheli bitkindi... Kısık bir sesle, ''Suçum ne?'' diyebildi... Polis suç olacak bir şey göremeyince ''Ne işin var burada?'' dedi... Gerçek, dram, onur, gurur işte o zaman ortaya çıktı... Şüphelinin adı Aziz Çetin'di... Üniversite öğrencisiydi. 3 gündür açtı. Parası yoktu... Kalacak yeri yoktu, o bodruma sığınmıştı...





Erzincan'ın haber sitelerinden habercan.com'un haberine göre, 01 Ekim 2010 günü Erzincan Emniyet Müdürlüğü'ne gece saatlerinde şüpheli şahıs ihbarı geldi. İhbar doğrultusunda Erzincan Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanına giden emniyet görevlileri yaptıkları araştırma sonucunda iş hanının bodrum katında bulunan mescitte verilen ihbara uyan bir şüpheli şahsı yakaladı. Emniyet görevlilerinin yaptıkları ilk sorguda şahsın Diyarbakır Bismil nüfusuna kayıtlı Aziz Çetin (23) olduğu anlaşıldı.



Çok başarılı bir öğrenci

Yapılan ilk sorgusunda her hangi bir sabıka kaydı bulunmadığı öğrenilen Aziz Çetin’in polisin sorguyu daha da derinleştirmesi üzerine dram dolu yaşamı sorgu yapan polisleri bile şaşırttı. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2. sınıfında başarılı bir öğrenci olan Aziz Çetin'in çiftçilikle uğraşan babasından aldığı hasat parası ile kayıt yaptırdıktan sonra parasız kaldığı için yaklaşık 10 gündür çarşıların bodrumlarında bulunan mescitlerde, sokaklarda ve parklarda kaldığı tespit edildi.



Daha önce de üniversiteyi kazanmış ancak okuyamamış

Okumak için inanılmaz bir azimle mücadele eden Aziz Çetin 2008 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğini kazanmış ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle bir hafta gittiği okulunu bırakarak ailesinin yanına dönmek zorunda kaldığı öğrenildi.



Polisler öğrenciye sahip çıktı

Karşılaştıkları duruma duyarsız kalmayan Erzincan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube personeli, 3 gündür aç olduğunu söyleyen Aziz Çetin’i sahiplendi. Polisler, giyecek ve temizlik ihtiyaçlarını giderdikten sonra aralarında topladıkları para ile Aziz Çetin’e yeni elbiseler aldılar.



Bu kadar sıkıntılı bir durumda olmasına rağmen kimseden yardım istemeyen Aziz Çetin, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube personelinin yaptığı yardım karşısında duygulandı. Aziz Çetin’in ihtiyaçlarını giderdikten sonra Erzincan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube personeli Çetin’i geçici bir süreliğine TEDAŞ İl Müdürlüğü misafir hanesine yerleştirdiler. Okuma azmi ile görenleri şaşırtan Aziz Çetin’in bu mücadelesi takdirleri üzerine topladı.



Eğitim masrafını üniversete üstlenecek



Haber üzerine konuştuğumuz habercan.com'un Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yasin Köz, hurriyet.com.tr'yi arayarak müjdeli haberi verdi. Çetin'in eğitim masraflarını Erzincan Üniversitesi üstlenecek.



