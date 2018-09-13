İhbar sonucu ‘Cumhurbaşkanına hakaret ettiği' iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

İhbar sonucu ‘Cumhurbaşkanına hakaret ettiği' iddiasıyla gözaltına alınan Sayat Morbayacı serbest bırakıldı.

Sayat Morboyacı isimli vatandaşın dün gece metrobüs durağında GBT kontrolü sırasında gözaltına alındığı bildirildi. Morboyacı'nın gözaltına alınma sebebi olarak, arabasında seyir halinde telefonla konuşurken Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla bir başka sürücü tarafından plakası alınarak şikâyet edildiği iddia edildi.

Agos'ta yer alan habere göre, 38 yaşında tekstil işiyle uğraşan Sayat Morboyacı dün akşam saatlerinde metrobüs durağında GBT kontrolü sırasında gözaltına alındı. Morboyacı hakkında bir kişinin polise ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. İhbara göre Morboyacı kendi arabası ile seyir halinde iken telefonla konuşuyordu ve Cumhurbaşkanı'na hakaret etmişti. Yakındaki başka bir arabada olduğunu öne süren kişinin Morboyacı'nın plakasını polise ihbar ettiği anlaşıldı, Sayat Morboyacı ailesi ve avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada sözkonusu ihbarın iftira olduğunu, gerçeği hiçbir şekilde yansıtmadığını söyledi.

Hala gözaltında bulunan Morboyacı öğleden sonra Çağlayan Adliyesi'nde mahkemeye çıkacak.