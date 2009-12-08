'İhanet sokağa indi'

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grubu'nda gündemdeki konuları değerlendiriyor:





"Partimiz geride kalan günlerde Erdoğan'a cevabı beklenen soruları sormuştur. Şehit annelerinin gözyaşlarını terör örgütüne teslim olarak nasıl dindireceklerini, PKK ile müzakere yaparak barışı nasıl gerçekleştireceklerini MHP öğrenmek istemiştir. AK Parti, sorularımıza yanıt vermemiştir.



Teröristler şimdi barış elçisi gibi kapı kapı dolaşarak PKK propagandası yapmaktadır. Hükümet bu görüntülere sessiz kalmaktadır. AKP politikaları sonucunda başlatılan süreçte Habur girişli PKK kuryelerinin meydan meydan gezdirildiği, PKK uzantılarının başlattığı şiddet eylemlerinin tam 10 gündür sürdürüldüğü, eli kolu hükümet tarafından bağlanmış emniyem mensuplarının sahipsizce bu mihraklarla karşı karşıya geldiği, Başbakan Erdoğan'ın olan biteni oturduğu yerden acziyet içinde izlediği bir teslimiyet dönemi başlamıştır. Başbakan günlerdir devam eden bu rezalet karşısında sinmiştir ve ortalarda görünmemektredir. Şu talihsizliğe bakın kİ açılıma Emniyet teşkilatımız da alet edilmiştir. 12 kötü adamla toplantı yapmaktan çekinmediler. Ve çok şükür ki önceki gün Gazi Mahallesi olaylarına müdahale eden polisler açılım sürecine en iyi cevabı vermiştir. İktidarın baskısına rağmen sloganlar atmışlardır. Teşkilatlarının başındaki bakana hak ettiği cevabı vermişlerdir. Emniyet teşkilatını bu yüzden kutluyorum, hepsiyle iftaar ediyorum.



İyi şeyler olacak denilerek aylardır söylenenlerden sonra geldiğimiz noktada iyi şeyler olmadığı görülmüştür. Milli birlik denilen sözde projeden ayrışma doğmuştur. Daha dün olduğu gibi şehitler gelmiştir. Başbakan'ın ve işbirlikçilerinin son olaylar sonrası foyası ortaya çıkmıştır.





İddia edildiği gibi barış ve huzurla hiçbir şekilde alakası olmayan bir süreçtir bu süreç Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'yi bölme amacıyla İmralı, Barzani ve içerideki işbirlikçileriyle çıktığı yol açığa çıkmıştır. Barış ve kardeşlik projesi gibi sahtre etiketler bu gerçeği saklayamamıştır. Sokaklara inmiş ihanetin sorumlusu AKP zihniyeti ve Başbakan Erdoğan'dır. PKK'nın yıllrdır gerçekleştiremediğni AKP zihniyeti gerçekleştirmiştir. Türk milleti bu gelişmelerden son derce huzursuz ve tedirgindir. Başbakan'ın Türkiye'yi ateşe attığının farkında olmaması son derece üzücüdür. Türkiye'yi çok tehlikeli sonuçlar doğuracak bir toplumsal gerginliğe ve çatışma ortamına sürüklemeye kararlı olduğu görülmektedir. "