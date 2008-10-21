İHAM'dan Türkiye’ye ceza yağdı

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM), sonuçlandırdığı 13 davada Türkiye’yi haksız bularak tazminat ve mahkeme masrafları olarak toplam 150 bin euro, (yaklaşık 303 bin YTL) ödenmesine hükmetti.



Strazburg’da faaliyet gösteren İHAM, işkence, ifade özgürlüğü, adil yargılama ve yaşam hakkı gibi konulara ilişkin çok sayıda davayı karara bağladı. Bu davalarda Türkiye’yi haksız bulan mahkeme, başvuru yapanlara maddi ve manevi tazminat ile mahkeme masrafları olarak toplam 150 bin 248 euroluk cezayı belirledi.



İHAM’nin sonuçlandırdığı davalar arasında, 17 yaşındaki iken jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra kaybolan Deham Günay’ya ilişkin dava da bulunuyor. Mahkeme, Günay’ın yakınlarında 60 bini tazminat olmak üzere, toplam 62 bin euronun ödenmesini kararlaştırdı.



Bu arada, Türkiye, cezaevindeki kötü muameleden dolayı, Gülbahar davasında toplam 38 bin, cezaevindeki iken ölen Baybars Geren’in annesine de 14 bin euroyu ödeyecek.



İfade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle Yeni Evrensel gazetesinin sahibi ve editörüne toplam 3 bin 998, işkence yapıldığı belirtilen KESK üyesi Erol Çağlayan’a da 6 bin 700 euroluk ödeme yapılacak.

