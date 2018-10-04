İhaleyle oy pusulası ve oy zarfı kağıdı alınacak

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü'nce, oy pusulası ve oy zarfı kağıdı alımı için ihaleye çıkıldı.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, bin 600 ton beyaz renkli filigranlı oy pusulası kağıdı ile 500 ton sarı renkli filigranlı oy zarfı kağıdı iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüyle satın alınacak.

İhaleye teklif verecek firmalar, 140 lira karşılığında şartname alabilecek.

Teklifler, 24 Ekim saat 12.00'ye kadar DMO Genel Müdürlüğü'ne ulaştırılacak. İhale konusu malzemenin tamamı için teklif alınacak, kısmi teklifler değerlendirilmeyecek.

Teklif edilen bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda, 16 Nisan 2019'a kadar geçerli geçici teminat Türk Lirası cinsinden verilecek.