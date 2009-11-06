İhaleyle 168 'sanatçı' satın alınacak

İBB Şehir Tiyatroları, gelen tepkilere rağmen Maliye Bakanlığı'nın uygulamayı değiştirmemesi nedeniyle 3'üncü kez "ihaleyle" sanatçı satın alacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürü Mehmet Acarca, sanatçı ve teknik destek alımı ihalesine ilişkin olarak "Maliye Bakanlığından kadro talebinde bulunduk, ama bu uzun bir süreç. Acil ihtiyaçları karşılamak için ihaleye çıkmak zorundayız" dedi.



Acarca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğünün 2010 yılında sanatçı ve teknik destek hizmet alımı ihalesine ilişkin sorularını yanıtladı.



Şehir tiyatrolarının kadrolu sanatçı ve teknik grubu dışında zaman zaman geçici eleman da çalıştırdığını belirten Acarca, geçici elemanları da Satınalma Kanunu hükümlerinden yararlanarak ihale ile aldıklarını anlattı.



Geçici süreli çalışan elemanların bir şirket üzerinden geldiklerini ve görevleri bitince de ayrıldıklarını kaydeden Acarca, "Bazıları bir yıl, bazıları 1-2 ay çalışır. Bazıları da rol aldıkları oyun repertuvarda kaldığı sürece çalışmaya devam eder" dedi.



Bu yıl üçüncü kez yapılan ihale yönteminin çok tartışıldığını, ancak şu anda başka bir yöntem bulunmadığını kaydeden Acarca, şöyle devam etti:



"Önceden bu açığı kapatmak için yevmiyeli sanatçı ve teknik eleman çalıştırırdık. Çıkarılan son kanunla yevmiyeli sanatçı çalıştırmamız kaldırıldı. Onun yerine hizmet satın alma yöntemi getirildi. Maliye Bakanlığından kadro talebinde bulunduk, ama bu uzun bir süreç. Acil ihtiyaçları karşılamak için ihaleye çıkmak zorundayız. İhale zorunluluğun sonucu."



"İhale zorunluluk"



Şehir Tiyatrolarının eski genel sanat yönetmeni Orhan Alkaya da kadrolu sanatçılarının yanı sıra konuk sanatçıları ve teknik elemanları bulunduğunu belirterek, ihalenin konuk sanatçı ve teknik eleman alımı için açıldığını anlattı.



Kendisinin genel sanat yönetmenliği döneminde Şehir Tiyatrolarındaki kadrolu sanatçı sayısının 322 olduğunu, Maliye Bakanlığından 130 ek kadro daha alındığını belirten Alkaya, 452 kişilik A, B ve C denilen 3 kategoride kadrolu eleman istihdam hakları bulunduğunu söyledi.



Alkaya, Şehir Tiyatrolarının katma bütçe uygulaması içinde olduğu dönemde yevmiyeli sanatçı ve teknik eleman istihdam etme hakkı bulunduğunu kaydederek, "Daha sonra yeni uygulama ile ihale devreye girdi. Teknik ekip değil, ama konuk sanatçılar için Maliye Bakanlığında kontenjan var. İhalenin zorunluluk olarak yapıldığı açık. Çözüm yolu Maliye Bakanlığından konuk sanatçı kadrosu almak" dedi.



Orhan Alkaya, bu çerçevede bir yıl önce Maliye Bakanlığından 180 kişilik kadro talebinde bulunduklarını ifade ederek, "Bu talebin teknik olarak gerçekleşmemesi için bir neden yok. Yasal değişiklik gerekmiyor. Mevcut prosedür içinde değişik kategorilerde konuk sanatçı kadrosunu Maliye Bakanlığından almak mümkün" diye konuştu.



"Etik değil"



İstanbul Şehir Tiyatroları Sanatçıları Derneği (İŞTİSAN) Başkanı Haşmet Zeybek ise tiyatronun özel bir iş kolu olduğuna dikkati çekerek, şu görüşleri dile getirdi:



"İhale ile sanatçı alımını çok yanlış değerlendiriyorum. Olacak şey değil, etik değil. Tiyatronun iş yeri özelliği göz ardı ediliyor. Sanatçılar, herhangi bir iş yerine elaman alınır gibi alınıyor. Oyuncu olabilmek için sahne tozunun yutulması gerekir. Bu işin eğitimini veren bir sürü de okulumuz var. Buna yeniden bir göz atmak bakmak lazım. Bu işi tiyatroların yönetimine bırakmak lazım. Böyle dışarıdan müdahaleyle ihaleyle olacak şey değil."



168 personel "satın" alınacak



İhale, 9 Aralıkta İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Merter'deki ek hizmet binasında gerçekleştirilecek. İhaleyle özel ya da kamu tiyatrolarında başarılarını kanıtlayan en az ilkokul mezunu 5 oyuncu, üniversitelerin ve konservatuvarların tiyatro bölümlerini bitiren veya en az lise mezunu olup tiyatro alanındaki çalışmalarıyla kendisini kanıtlayan 35 yardımcı oyuncu, 20 özel nitelikli sanatçı, 25 figüran oyuncu, 9 halkla ilişkiler uzmanı, 16 yer gösterici, 9 efektör, 8 ışıkçı, 8 terzi, 5 kuaför, 2 marangoz, 2 kunduracı, 5 dekor kostüm realizatörü, 10 sahne teknisyeni, 7 aksesuarcı, 2 uzman pedagog olmak üzere 168 personel alımı yapılacak.

