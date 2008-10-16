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Yaşam

'İhaleye fesat' operasyonu

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Vekili'nin de aralarında bulunduğu 30 kişi, ihaleye fesat karıştırmaktan gözaltına alındı

16 Ekim 2008 03:00

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Vekili Dr. S.Ç. ve Eskişehir Diş Sağlığı Merkezi üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 30 kişinin, ihaleye fesat
karıştırmak suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

İstihbarat çalışmalarını operasyona dönüştüren emniyet güçleri, önce Diş Sağlığı Merkezi üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu bazı müteahhitler ile firma çalışanlarını gözaltına aldı. Daha sonra operasyonu genişleten polisler, eski Eskişehir Sağlık Müdürü, halen Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Vekili olan S.Ç'yi Ankara'da gözaltına alarak Eskişehir'e getirdi. S. Ç.'nin son yapılan milletvekili seçimlerinde AKP'den Eskişehir milletvekili aday adayı olmuştu.
İhaleye fesat karıştırmak ve haksız kazanç elde etmek suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
 

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