İhaleye fesat karıştıranlar yakalandı

Tokat'ta kamu ihalelerine fesat karıştırdıkları iddiasıyla aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında kentteki çeşitli kamu ihalelerine fesat karıştırılması olayına karıştıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında kamu görevlilerinin ve müteahhitlerin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Soruşturmanın devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.