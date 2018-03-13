İhalesi yapıldı, Salyazı Havalimanı inşaatı başlıyor

Muhammet KAÇAR- Aleyna BAYRAM/GÜMÜŞHANE, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın, ziyaret sırasında müjdesini verdiği Gümüşhane ile Bayburt arasındaki Salyazı mevkisinde yapılacak havalimanı ihalesi tamamlandı. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli, 285 milyon lira bütçeli Gümüşhane- Bayburt Salyazı Havalimanı projesinin, 1,5 yıl gibi kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Bayburt ile Gümüşhane\'ye hizmet verilecek Salyazı mevkisinde, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanına ilişkin son bölge ziyaretinde verdiği müjdenin ardından harekete geçildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nca projesi hazırlanan Salyazı Havalimanı için 24 firmanın katılımıyla ihale yapıldı. 3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pisti olacak, 285 milyon lira bütçeli, 2 milyon yolcu kapasiteli Gümüşhane- Bayburt Salyazı Havalimanı projesine yer tesliminin ardından başlanacak ve 2020 yılına kadar tamamlanacak.

VALİ: GÜMÜŞHANE GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, havalimanı projesi ve bölgenin turizm potansiyeline ilişkin DHA\'ya açıklamalarda bulundu. Gümüşhane- Bayburt Salyazı Havalimanı ihalesinin yapıldığını ve inşaatın yer tesliminden sonra başlayacağını kaydeden Vali Memiş, 1,5 yıl gibi sürede tamamlanması öngörülen proje için daha kısa ulaşımın sağlanacağı alternatif yollar planlandığını da söyledi. Havalimanı ve Zigana tünel projelerinin tamamlanmasıyla bölgenin turizm potansiyelinin geliştirileceğini vurgulayan Memiş,\"Gümüşhane, geleceğe umutla bakıyor. 320 köy, 430 yaylamız var. En çok yaylaya sahip illerden biriyiz. Yaylaların yeşil yol kapsamında altyapı hizmetlerini bitirdik. İlimizin Karaca Mağarası, Limmi Gölü Süleymaniye Mahallesi, Tomara Şelalesi gibi turistik yerlerine geçen yıl 300 bin kişi geldi. İl merkezinde 5 yıldızlı otelimiz yapıldı. Destinasyonlarımız, konaklama tesislerimizle turizme hazır bir kentiz. Turizmden daha çok pay alan il olmak istiyoruz. Müthiş doğal güzelliklerimiz var. Organik ürünlerimiz var. Pestil, kömenin anavatanıyız. 28 işletmede yıllık 5 bin ton üretim kapasitesi ile ülkemizin en kaliteli pestil ve kömesini üretiyoruz\" diye konuştu.

\'TURİZM İÇİN ULAŞILABİLİR OLMAK ÖNEMLİ\'

Turizmin gelişebilmesi için ulaşılabilir olmanın çok önemli olduğunu kaydeden Vali Memiş, şunları söyledi:

\"Havalimanı ve tünellerle daha ulaşılabilir bir kent oluyoruz. Turizm açısından çok bakir bir kentiz. Süleymaniye mahallemiz, Doğu Karadeniz\'in \'hoşgörü merkezi\' olacak. 100 yıl önce Müslüman Türkler ile Hristiyan Ermeni ve Rumlar bir arada yaşadı. Cami, kilise yan yana. Mahallemizi Beypazarı ve Safranbolu gibi yapıyoruz. Orada tasarlanan bir kayak merkezimiz var. İnsan kaynağımız çok önemli. 300 bin kişi şuanda turistik mekanlarımıza geliyor. Karadeniz Bölgesi\'nin en önemli geçim kaynağı turizm olacak. Allah çok güzel bir coğrafyada bizi dünyaya getirmiş. Bu turizm sadece hayranı olduğumuz muhteşem yerler olan Ayder ve Uzungöl ile olmaz. Farklı destinasyonlara ihtiyaç var. Biz hazırız. Limmi Gölü, Karaca Mağarası, Zigana Dağı ile Güvende Yaylası, Süleymaniye Mahallesi. Tomara Şelalesi, Kelkit Satala ve Santa Antik Kenti ile muhteşem yerler keşfedilmeyi bekliyor. Havalimanı ve tüneller tamamlandığında biz hazır olacağız.\"

Vali Memiş, projelerin hayata geçirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gümüşhane milletvekilleri ve belediye başkanlarına teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI MÜJDELEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Kasım 2017 tarihinde, partisinin Bayburt Olağan İl Kongresi\'nde yaptığı konuşmada, havalimanı hakkında şunları söylemişti:

\"15 yılda Bayburt\'a bazı yatırımlar hariç yaptığımız net 3 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bunlar yeterli değil. İnşallah bunları tarihi nitelikle bir proje ile taçlandırıyoruz. Bayburt ve Gümüşhane\'ye hizmet verecek Salyazı beldesinde yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı yapıyoruz. Benim yurt dışındaki kardeşlerim de Trabzon veya başka havaalanına değil, pisti büyük düşündük ve buraya rahatlıkla büyük boyutlu uçaklar da inecek. Benim yurt dışındaki Bayburtlu, Gümüşhaneli kardeşlerim havalimanına inecek. 285 milyon lira maliyetli olan havalimanı proje ve ihale hazırlıkları sürüyor. Ahmet Bey işi hızlı tutacağız ve inşallah \'2020\' diye bana tarih verdiniz. Ben, diyorum ki seçim öncesi bu bitecek. Yoğun çalışacağız. Bize yakışanı yapacağız. İnşallah 2019 seçim kampanyasına uçağımızla geliriz.\"



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