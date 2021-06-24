İhalesi 3 kez iptal edilmişti; Türkiye'nin ilk tatil köyünün işletme hakkı 49 yıllığına, Bahreynli gruba verildi

İzmir'in Foça İlçesi'nde, ihalesi daha önce 3 kez iptal edilen, Türkiye'nin ilk modern tatil köyü olarak bilinen Foça Tatil Köyü, 131 milyon TL bedelle, en yüksek teklifi veren Bahreyn'den "BKG Ortak Girişim" adlı gruba verildi.

ANKA’da yer alan habere göre, Foça Tatil Köyü'nün ihalesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Cennet gibi koyun yanı başında bulunan tatil köyünün işletme hakkı, 49 yıl Bahreynli grupta bulunacak.

Foça Tatil Köyü 1967 yılında "Türkiye’nin ilk modern tatil köyü" olarak hizmete girdi. 2005 yılına kadar faaliyetini sürdürdü.

İşletmecisi Fransız Club Mediterannee’den ve gelenlerin büyük bölümünün kulüp üyesi Fransız turistler olmasından dolayı bölge Fransız Tatil Köyü olarak anıldı. 2005 yılında kapanan tatil köyü için daha önce 3 kez ihaleye çıkıldı. 2006 ve 2018 yıllarında yapılan ihaleleri kazanan şirketlere Özelleştirme İdaresi'nce tahsis yapılmadı. 2010 yılında açılan ihaleye ise teklif veren olmadı.

Foça Tatil Köyü için Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 49 yıllığına işletme hakkının verilmesini içeren 4'ncü ihale 29 Nisan 2021 tarihinde yapıldı. 10 teklif sahibinin yer aldığı ihalede 131 milyon TL ile en yüksek teklifi BKG Ortak Girişimi verdi. Bahreyn merkezli bir şirket olduğu ifade edilen BKG Ortak Girişimi'nin teklifi bu kez Cumhurbaşkanlığı’ndan onay aldı.

Bahreynli şirket, cennet gibi koyun yanı başındaki tesisi 49 yıllığına işletme hakkını elde etti.

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