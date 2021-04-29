"49 yıllığına özelleştirilecek Foça Tatil Köyü için açılan ihalede teklif veren firmalar kimler?"

TBMM'deki iki Roman milletvekilinden biri olan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Bu özelleştirmeden ne kadar gelir edilmesi beklenmektedir? İhalede teklif veren firmalar kimlerdir? Özelleştirme sonucu bu bölge yine Tatil Köyü olarak mı değerlenecektir? Yoksa farklı bir yatırım mı planlanmaktadır?” diye sordu.

CHP’li Purçu, verdiği soru önergesinde Foça Tatil Köyü’yle ilgili şu bilgileri aktardı:

“Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 10 Şubat 2021'de, resmî web sitesinde Foça Tatil Köyü'nün 49 yıllığına işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirileceğini ve konuya ilişkin ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. İlan edilen ihale sürecinde teklif verme aşaması 20 Nisan Salı günü tamamlandı.

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden olan Foça Tatil Köyü'nde, 1967 ile 2005 yılları arasında hizmet verildi. Türkiye ve dünyadan birçok ünlü ismin ağırlandığı tatil köyünün 2005'te kapatılmasının ardından özelleştirilmesi için daha önce 3 kez ihaleye çıkıldı. İhaleler, 2006 ve 2018 yıllarında kazanan şirketlere Özelleştirme İdaresi'nce tahsis yapılmadığı gerekçesiyle iptal edildi.2010 yılında ise açılan ihaleye teklif sunan olmadı. 10 Şubat 2021 tarihinde işletme hakkının verilmesi yöntemiyle tekrar özelleştirme sürecine alınan Foça Tatil köyünün ihalesinde teklif verenlerin kimlikleri hakkında henüz resmî açıklama yapılmazken, 10'a yakın katılımcıyla nihai pazarlık görüşmelerinin 29.04.2021 tarihinde yapılacağı bildirildi.”

CHP’li Purçu, Bakan Elvan’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1) Özelleştirme kararı alınmadan önce bölgede bulunan ilgili STK’ların, akademik birimlerin ve Kent Konseyinin görüşleri alınmış mıdır? Alındı ise görüşü alınan STK’ların ve akademik birimlerin isimleri nelerdir?

2) Özelleştirme kararı alınırken Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gerekli olan fikir alışverişi sağlanmış mıdır?

3) Özelleştirme ile ilgili olarak teklif veren firmalar kimlerdir?

4) Özelleştirme sonucu bu bölge yine Tatil Köyü olarak mı değerlenecektir? Yoksa farklı bir yatırım mı planlanmaktadır?

5) Bu özelleştirmenin yapılması ile ne gibi bir “Kamu Yararı “ gözetilmektedir?

6) Yapılacak olan ihalenin şeffaf bir şekilde kamuoyu tarafından izlenmesi mümkün olacak mıdır?

7) Özelleştirme için gerçekleştirilecek olan pazarlık görüşmelerinin şeffaflığının sağlanması konusunda ne gibi tedbirler alınmıştır?

8) Bu ihaleye katılımın şartları nelerdir?

9) Gerçekleştirilecek olan özelleştirme işlemi için özelleştirme bedelinin hesaplanması hususunda “İhtisas Komisyonu” kurulmuş mudur? Kuruldu ise bu komisyon kimlerden, nasıl oluşturulmuştur?

10) Bu özelleştirmeden ne kadar gelir edilmesi beklenmektedir?

11) Özelleştirme ile elde edilecek gelir yine İzmir bölgesinde yapılacak olan bir yatırım için kullanılacak mıdır?