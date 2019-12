İhalelerin yalnızca adı Beyaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nın (İSMEK) son üç yılda açtığı birçok ihaleyi, Deniz Feneri davasında adı geçen Zekeriya Karaman'ın ortağı olduğu Beyaz Holding'e ait alt firmaların kazandığı ortaya çıktı



Almanya'da devam eden Deniz Feneri e.V. davasında adı geçen Zekeriya Karaman'ın ortakları arasında bulunduğu Beyaz Holding'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nın (İSMEK) açtığı ihalelere son üç yılda çeşitli alt firmalarıyla girerek büyük kazançlar sağladığı ortaya çıktı.

Son olarak 2008-2009 eğitim yılıyla ilgili açılan ihaleyi, holding bünyesindeki Etkin Eğitim ve Organizasyon adlı şirket 67 milyon 327 bin YTL'lik teklifle kazandı.

Beyaz Holding ve İSMEK isimleri daha önce 2006 yılında düzenlenen ilginç bir ihaleyle manşetlere taşınmıştı. İSMEK'in açtığı ihalede, şartnameye, ihaleye girecek şirketin 2 bin 421 personeli, demirbaşında 11 binek oto, bir kamyonet, 100 bilgisayar, 50 ütü, 50 ütü masası, 4 bin 400 masa ve sandalye, 50 saç kurutma makinesi, 2 bin metre tül perde bulunması gibi ilginç detaylar yer almış ve bu şartlara sadece Beyaz Holding bünyesindeki Atlas Pazarlama adlı şirketin sahip olduğu belirtilmişti. Beyaz Holding'in bu tartışmalı ihale dışında da son üç yılda birçok ihaleyi, farklı isimli firmalarla girerek kazandığı ortaya çıktı.

İSMEK'in, 2008-2009 eğitim ve öğretim yılı kurs ve seminerleriyle ilgili olarak yapılan ihaleyi, 67 milyon 327 bin YTL'lik teklifle Etkin Eğitim ve Organizasyon Ltd. Şti. kazandı. Şirket, Beyaz Holding A.Ş. bünyesinde faaliyetlerde bulunuyor.

Şirketin sahibi Beyaz Holding adına İsmail Karahan gözükürken, şirket müdürü ise Kanal 7 ortaklarından Zekeriya Karaman. İTO kayıtlarına göre şirketin eski ortakları Tevfik Ünal, Halil Sarnıç, Meftun Fatih Coşar, İsmail Karahan, Hüseyin Akçalı, Hacı Nayır, Harun Kapıyoldaş olarak gözüküyor.

Şirketin eski unvanları arasında Çatı İnşaat, Yatırım, Kanal 7 Pazarlama, Atlas Pazarlama, Atlas Pazarlama Eğitim ve Yayıncılık, Atlas Pazarlama Eğitim Filmcilik, Atlas Pazarlama Yapımcılık ve Filmcilik, Atlas Pazarlama Eğitim, Yayıncılık, Yapımcılık, Filmcilik ve İdari Hizmetleri Ltd. Şti. görülüyor.



Yeni isimle ihale

İSMEK ihaleleri incelendiğinde, 2006 yılındaki başka bir ihaleyi, Etkin Eğitim ve Organizasyon Ltd. Şti'nin eski adı olan Atlas Pazarlama Eğitim, Yayıncılık, Yapımcılık, Filmcilik ve İdari Hizmetleri Ltd. Şti, 49 milyon 241 bin YTL bedelle kazandığı görülüyor.

2007 yılında açılan ihaleyi ise Merkez Eğitim Organizasyon ve Hizmetleri 51 milyon 588 bin YTL'lik teklifle kazandı. Bu şirketin eski ortakları arasında RTÜK Başkanı Zahid Akman da yer alıyordu. Şirketin şu anki ortakları olarak Mahmut Sarıçiçek ve Numan Usta görülüyor. İTO kayıtlarında eski ortaklar arasında ise Beyaz Holding yer alıyor. Beyaz Holding Yönetim Kurulu adına açıklama yapan İsmail Karahan ortaklık payları hakkında “yüzde 75 Beyaz Holding, yüzde 25 Numan Usta’ya aittir” demişti.