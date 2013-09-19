İhale soruşturmasında aralarında askerlerin de olduğu 51 kişi gözaltında

İstanbul'da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gıda ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 51kişi gözaltına alındı.

Anadolu yakasındaki askeri birliklerin gıda ihalelerinde yolsuzluk yapıldığına dair Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan bir şikâyet üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlendirildi.

Bunun üzerine teknik ve fiziki takipler yapan mali polis, konuyla ilgili Kadıköy, Kartal ve Maltepe'de bulunan adreslere bu sabah baskın düzenlendi.

Merkez Komutanlığı'na bağlı ekiplerin de katıldığı baskınlarda 17'si asker 51 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 31 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken aralarında yüksek rütbeli bir subayın da bulunduğu 17 asker sorgulanmak üzere Merkez Komutanlığı'na götürüldü.