'İhale nükleer'in çıkmazını gösteriyor'

Nükleerde teklif şoku



Nükleerde teklif günü protestolarla geçti

'Nükleer’e hayır' eylemi olaylı geçti

Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü Uygar Özesmi, ihaleye tek firmanın teklif vermesinin nükleer endüstrinin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazı kanıtladığını ileri sürdü.Özesmi, yazılı açıklamasında, Mersin-Akkuyu'da kurulması planlanan, Türkiye'nin ilk nükleer santral inşaatı ve işletimi için açılan ihaleye tek teklifin Rus-Türk ortaklığı Atomstroyexport-Inter Rao-Park Teknik Ortak Girişim Grubu'ndan (OGG) gelmesinin, bu endüstride yaşanılan sıkıntının da bir göstergesi olduğunu öne sürdü.Şirketlerin, yatırımlarını büyük riskleri, hazine garantileriyle vatandaşın vergilerine yüklemedikçe nükleer santral projelerine yanaşmayacağını iddia eden Özesmi, açıklamasında "Rus teknolojisinin Çernobil'den gelen kirli ve tehlikeli bir sicili var. Rusların ya da başkasının kirli, tehlikeli ve bizi ekonomik batağa sürükleyecek nükleer teknolojisine ihtiyacımız yok. Hükümet de daha fazla Türk halkını oyalamadan bu gerçeği bir an önce kabul etmeli" görüşüne yer verdi.Nükleer santral sevdasının Türkiye'ye yeterince zaman kaybettirdiğini ifade eden Özesmi, "Bizler, Türkiye'nin önünü rüzgar, güneş ve enerji verimliliğiyle açacak bir liderlik bekliyoruz"dedi.