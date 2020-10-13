İhale Kanunu'nda 17 yılda 191. değişiklik!

AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan Enerji Piyasası kanun teklifi bu hafta Meclis Sanayi Enerji Teknoloji Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Yasa teklifi ile Kamu İhale Kanunu 191. kez değişiyor. Her türlü doğal gaz ithalatı ihale kanunu hükümlerinden istisna tutulacak.

Sözcü gazetisinin haberine göre; bugüne kadar kanunun en fazla değişikliğe uğrayan maddesi 'istisnalar' olurken, 2003'ten başlayarak getirilen 3. maddedeki istisnalarla maddenin ilk halinde 5 olan fıkra sayısı, 29'a çıktı ve (Z) harfine kadar geldi.



Aralık 2019'da bir değişiklik daha yapıldı ve alfabede harf kalmayınca (AA) kategorisine geçildi. 191'inci kez değişiklik kabul edilirse bu kez (AB) fıkrası eklenecek.

"Devlete borç takan şirketler ödüllendiriliyor"

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, teklifle getirilen düzenlemeler konusunda da şunları söyledi: "Devlet ve devlete bağlı iştiraklerin doğalgaz üretimiyle ilgili yurt dışında kurdukları şirketlerin Türkiye'deki şirketlere varlık devrinde KDV kaldırılıyor, ciddi bir vergi kaybı oluşacak.

Devlete borç takan şirketler adeta ödüllendiriliyor. Ruhsat süresi sona eren şirketler Bakan onayıyla 1 yıl kadar daha faaliyette bulunabilecek. TPAO'nun sahip olduğu ihale kanundan bağışık iş yapma imtiyazı BOTAŞ'ı da kapsayacak şekilde genişliyor."

Sıvılaştırılmış doğal gaz tankerle taşınabilecek

Komisyon üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, "Bu kanun 190 kez değişti, hâlâ yetmedi, 191'inci değişikliği getirdiler. Sıvılaştırılmış doğal gazın tankerlerle taşınması da mümkün olacak, patlamaya hazır tankerler karayollarına çıkacak" dedi.