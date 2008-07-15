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Bilim / Teknoloji

İHA’lar yangınlara müdahale edecek

Genellikle askeri amaçlarla kullanılan İnsansız Hava Araçları (İHA) Kaliforniya’da orman yangınlarını tespitte görev alacak

15 Temmuz 2008 03:00

İnsansız Hava Araçları artık sivil kullanımda. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaz aylarında yoğunlaşan orman yangınlarına erken müdahale edebilmek için İHA’lara büyük iş düşecek. Kaliforniya’nın geniş orman alanlarında devriye uçuşu yapmaya başlayan araçlar, eşzamanlı olarak kızılötesi görüntü geçtikleri kontrol merkezlerinden kumanda ediliyorlar.

Tanesi 6 milyon dolara malolan İHA’lar taşıdıkları sensörlerle ısı değişimini tespit edebiliyor. Dumandan etkilenmeyen araçlar uydu aracılığıyla aldıkları görüntüyü kumanda merkezine yollayarak süren veya henüz çıkmış yangınlara hızlı bir biçimde müdahale edilmesini sağlıyorlar.

Yangınların muhtemel yayılma noktalarında alınacak önlemlerle kolayca söndürülmesini sağlamaları beklenen İHA’ların, başı orman yangınlarıyla dertte olan Kaliforniya eyaletinin can kurtaranı olmaları bekleniyor.

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