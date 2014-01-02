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İHA muhabiri: Zaman zaman yaşanan faili meçhuller ülkeye huzur getirir

İHA muhabiri Bülent Velioğlu, Twitter hesabından attığı mesajda faili meçhul cinayetleri savundu

02 Ocak 2014 15:49

İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Bülent Velioğlu, Twitter'daki hesabından gönderdiği mesajla olay yarattı. Faili meçhul cinayetleri savunan bir tweet atan Velioğlu, "Zaman zaman yaşanan faili meçhuller o ülkeye huzur getirir. Bu kadar konuşan olmaz. Ortalık zevzekle dolu" ifadelerini kullandı.

Velioğlu, büyük tepki toplayan bu sözlerin ardından önce tweetini sildi daha sonra da
Twitter hesabını kapattı.

 

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak attığı twwetle Bülent Velioğlu'nu tanımadığını belirtti.

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