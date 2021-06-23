 İHA muhabiri Uslu'yu darbeden 4 kişiden 1’i tutuklandı

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapıların yıkımını sırasında İhlas Haber Ajansı muhabiri Mustafa Uslu'yu darbeden 4 kişiden 3’ü adli kontrol şartı ile serbest kalırken 1 kişi ise tutuklandı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’a ait çiftlikteki kaçak yapıların yıkımını haberleştirmek isteyen İhlas Haber Ajansı muhabiri Mustafa Uslu’yu darbeden ve gözaltına alınan 4 şüpheli sabah saatlerinde Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. 2. Sulh Ceza Hakimliğinde sorguları tamamlanan 4 kişiden 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 1 kişi ise tutuklandı. Serbest bırakılan 3 kişi basın mensupları tarafından görüntülenmemek için adliyeden koşarak kaçamaya çalıştı. (İHA)