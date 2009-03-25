İHA muhabiri: Kurtulan yok

Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopterde bulunan İHA muhabiri kazayı haber veren kişiydi. Muhabir; "Benim dışımda herkes öldü" diye konuştu.



BBP'lileri taşıyan helikopter düştü. Kahramanmaraş'tan Yozgat Yerköy'e giden helikopterde BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu da bulunuyordu. Haber takibi için helikopterde İHA muhabiri İsmail Güneş de bulunuyordu.



İHA muhabiri İsmail Güneş, helikopter kazasından yaralı olarak kurtulurken, kendisi dışındakilerin hayatını kaybettiğini söyledi.



Sağlık Bakanlığı ne diyor?



Sağlık bakanlığından şu ana kadar verilen bilgiye göre ise kazada ölen yok... 5 yaralı bulunuyor. Ancak henüz bölgeye ulaşılamamış olması, dahası kaza yerinin bile tam olarak tespit edilememiş bulunması nedeniyle bu bilgi de kesin değil.



Özel Kalem Müdürü, Yazıcıoğlu ile konuşmuş



Yazıcıoğlu'nun özel kalem müdürü ise Yazıcıoğlu ile konuştuğunu söyleyerek enkaza ulaşıldığını ve yaralıların hastaneye doğru yola çıkarıldığı yolunda bir bilgi aldıklarını söyledi.



