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İHA ile Kemah'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın Kemah İlçesi kırsal kesiminde bir grup teröristin bulunduğu keşif uçağı ile tespit edildi

29 Ağustos 2017 16:21

ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'ın Kemah İlçesi kırsal kesiminde bir grup teröristin bulunduğu keşif uçağı ile tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye İnsansız hava aracı (İHA) gönderildi ve bir terörist etkisiz hale getirildi.
Erzincan\'da  26 Ağustos Cumartesi günü saat 20.40 sıralarında Kemah İlçesi kırsal kesiminde bölücü teröröÖrgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğuna dair duyum alındı. Duyum ardından bölgeye jandarma insanlı keşif uçağı sevk edildi. İnsanlı keşif uçağı ile terör örgütü mensubu takip edilerek gizlendiği tespit edileteröristler, 27 Ağustos günü saat 00:19\'da silahlı İnsansız Hava Aracı ile ateş altına alındı. Operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi. 

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