İguana yavrularına ilgi

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA Hayvanat Bahçesi\'nde (Bursa Zoo) kısa süre önce yumurtadan çıkan 46 iguana yavrusuna özenle bakılıyor. Günün belirli saatlerinde taze sebzeler ile beslenen yavru iguanalar, gelişimlerini tamamladıktan sonra Türkiye\'deki diğer hayvanat bahçelerine dağıtılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesin\'de bulunan Meksika cinsi iguananın kısa bir süre önce 46 tane yavrusu dünyaya geldi. Özel fanus içinde barındırılan yeşil ve mavi renkteni 46 yavru, 3 metrekarelik yeni bir camekanlı odaya yerleştirildi. Özenle bakılan iguana yavruları, günün belirli saatlerinde taze havuç, kabak, bezelye ve maruldan oluşan kokteyller ile besleniyor. Genellikle Kuzey Meksika, Orta Amerika, Karayip Adaları ve Güney Brezilya yağmur ormanlarında yaşadıkları belirtilen iguanalar, sıcaklığı 30 derecenin altına düşmeyen özel odalarında ziyaretçileriyle buluşuyor. İguana yavruları, gelişimlerini tamamladıktan sonra, Türkiye\'deki diğer hayvanat bahçelerine gönderilecek.

\'DÜNYA\'DA BİR İLK OLABİLİR\'

Bursa Hayvanat Bahçesinde İguana Bakım Bölümü Sorumlusu Önder Sevim, iguanaların, ilk olarak cam fanusta bakıldığını şimdi ise 3 metrekarelik özel bir camekanlı odaya alındığını belirtti. Sevim, \'\'İguanalar, çok dikkat çekti. Özellikle çocuk ziyaretçilerimiz buraya akın ediyorlar. Yavrularımızı özel bölümde tutuyoruz. Burada UV lambaları ve ısıtıcı lambalar var. Meyve, sebze ağırlıklı besliyoruz. Yavrulama sayısı, dünyada bir ilk olabilir. Normalde iguanalar ortalama 12-14 yumurta bırakırlar. 46 yavruya biz de çok şaşırdık\'\' diye konuştu.



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