İGÜ Besyo'nun 2017-2018 Eğitim – Öğretim yılı başarılarla dolu  

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi, 2017 – 2018 Eğitim-Öğretim yılında sporda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettirdi. Bireysel spor başarılılarının yanı sıra takım oyunlarında da başarılar elde eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu (BESYO), Türkiye’nin Avrupa’dan akredite edilmiş ilk BESYO’su olma ünvanına sahip.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) 1. Lig Futsal Türkiye Şampiyonası İstanbul Şampiyonluğu\'nu elde eden İGÜ Futsal Takımı, salon futbolundaki başarısını plaja da taşıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) düzenlediği 13\'üncü Lale Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Üniversiteler arası Plaj Futbolu Turnuvası\'nın şampiyonu İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) oldu.

ÜNİVERSİTE OYUNLARI\'NDA TÜRKİYE 3\'ÜNCÜSÜ

Türkiye\'nin en geniş katılımlı gençlik ve spor festivali 15. Koç Spor Fest Üniversite Oyunları\'na katılan İGÜ Futbol Takımı, bu organizasyondan da Türkiye 3’üncüsü olarak döndü.

Takım oyunlarındaki başarısını bireysel sporlarda da devam ettiren İGÜ BESYO, TÜSF Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Low Kick - Full Contact ve Point Fighting branşlarında gerçekleşen müsabakalarda BESYO öğrencisi Faruk Mert Yüksel, 69 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

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