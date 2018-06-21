T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

IGTV ile Insagram'a bir saatlik video özelliği geliyor

Instagram, bu hafta piyasaya süreceği IGTV ile bir saate kadar video yayınlama özelliği getireceğini açıkladı. Şu anda platformda en fazla bir dakikalık videolar yayınlanabiliyordu. Newsbeat'e konuşan Systrom, insanların televizyon karşısında daha az, tel

21 Haziran 2018 00:12

Instagram bu hafta piyasaya süreceği Instagram TV (IGTV) ile bir saate kadar video yayınlama özelliği getireceğini açıkladı.

Şu anda platformda en fazla bir dakikalık videolar yayınlanabiliyordu.

IGTV'de yayınlanan videolarda reklam olup olmayacağı ve YouTube gibi diğer platformlarda olduğu üzere yayıncıların para kazanıp kazanmayacağı ise henüz kesinleşmedi.

Instagram'ın kurucusu Kevin Systrom, bu konuda bir karar vermek için aceleleri olmadığını söyledi.

IGTV'deki videolar portre modunda, yani dikey olarak gözükecek. Systrom, bunun insanların doğal telefon tutuş şeklinden kaynaklandığını açıkladı.

Instagram'da paylaşılan videolarda bir dakika, uygulamanın 'hikayeler' bölümünde yayınlanan videolarda ise 15 saniye sınırı bulunuyor. Bu videolar da normalde 24 saat içinde siliniyor.

IGTV, Instagram'ın içinden erişilmesinin yanı sıra ayrı bir uygulama olarak da yayınlanacak.

BBC Newsbeat'e konuşan Systrom, insanların televizyon karşısında daha az, telefon başında daha fazla zaman geçirmesi üzerine böyle bir karar aldıklarını söyledi.

IGTV ile getirilecek bir diğer özellik de kullanıcıların bilgisayar üzerinden video yükleyebilmesi olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

InstagramIGTVNewsbeatSystromInstagram TVYouTubeKevin SystromBu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24