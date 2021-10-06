İGSAŞ fabrikasındaki azot tankından sızan gazından zehirlenen işçi yaşamını yitirdi

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki fabrikada tanktan sızan azot gazından zehirlenen işçi Ali Ekber Demirtaş (40) yaşamını yitirdi. Demirtaş'ı kurtarmaya çalışan teknisyen ise gazdan etkilendi.

Olay, sabah saatlerinde, Körfez ilçesindeki İstanbul Gübre Sanayi A.Ş. (İGSAŞ) fabrikasında meydana geldi. Fabrikada bakım, kontrol ve temizlik çalışmalarının yapıldığı sırada azot tanklarının bulunduğu depoya giren taşeron firmada çalışan işçi Ali Ekber Demirtaş, tanktan sızan azot gazından etkilendi.

İşçinin baygınlık geçirdiğini fark eden teknisyen G.G., işçiyi depodan çıkarmayı başardı. Fabrika yöneticileri 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gazdan etkilenen Ali Ekber Demirtaş'a müdahalede bulundu. Demirtaş yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Gazdan hafif etkilenen teknisyen G.G.’ye ise olay yerinde müdahale edildi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından yaşamını yitiren işçinin cenazesi Körfez Mezarlığı morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)