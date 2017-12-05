Igor Tudor'un gemisi su alıyor!

İyi başladı, devamını getiremedi

Riekerink ile aynı puanda

Büyük maçlarda kayıp

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) Süper Lig\'de 14\'üncü hafta dün oynanan iki maçla geride kalırken, 14 haftalık süreçte liderlik koltuğunun sahibi 30 puanla Medipol Başakşehir oldu. Igor Tudor\'un Galatasaray\'ı 29 puanla 2\'nci, Fenerbahçe 26 puanla 3\'üncü, son şampiyon Beşiktaş ise yine 26 puanla 4\'üncü sırada yer aldı.

2\'nci sırada yer alan Galatasaray\'da \'Igor Tudor\' tartışmaları devam ediyor. Başkan Dursun Özbek\'in arkasında durduğu ve devre arasına kadar takımın başında kalacağı kesinleşen Hırvat çalıştırıcı, eleştiri oklarının hedefinde bulunuyor. Yönetimden birçok ismin yolların ayrılması gerektiğini düşündüğü Igor Tudor, taraftarlarının da güvenini kaybetti.

İYİ BAŞLADI, DEVAMINI GETİREMEDİ

Sezona UEFA Avrupa Ligi\'nde Östersunds\'a elenerek başlayan ve ardından kadronun neredeyse tamamını yenileyen Galatasaray, lige de Igor Tudor yönetiminde başladı. İlk 8 haftayı 7 galibiyet 1 beraberlik ile geçen Sarı-Kırmızılılar, daha sonra çıktığı 6 maçta yalnızca 2 galibiyet alırken, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Büyük maçlardaki kötü performansı ile taraftarlarının desteğini kaybeden Igor Tudor, yönetimin de güvenini kaybetmek üzere. Başkan Dursun Özbek\'in her fırsatta yanında durduğu Tudor, aldığı sonuçlarla birlikte taraftarların sevgisini de kaybetti.

RIEKERINK İLE AYNI PUANDA

Galatasaray geçen sezona Jan Olde Riekerink yönetiminde başlarken, sarı-kırmızılı ekip 14\'üncü hafta sonunda 29 puanla 3\'üncü sırada yer almıştı. Sarı-kırmızılılar 14 maçta 23 gol atıp 13 gol yemişti. Galatasaray bu sezon ise 14 hafta sonunda yine 29 puanda bulunurken, Sarı-Kırmızılılar bu süreçte 29 gol attı, 17 gol yedi.

BÜYÜK MAÇLARDA KAYIP

Igor Tudor, Galatasaray\'ın başına geçtiği günden bu yana \'büyük maç\' diye tabir edilen mücadelelerden galip ayrılamadı. Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor\'a karşı 8 maça çıkan Igor Tudor\'un Galatasaray\'ı; Beşiktaş\'a 1-0 ve 3-0, Trabzonspor\'a 2-0 ve 2-1, Medipol Başakşehir\'e 4-0 ve 5-1, Fenerbahçe\'ye ise 1-0 mağlup oldu. Tudor bu maçlardaki tek puanını bu sezon sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak aldı.