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Spor

Igor Tudor'dan özeleştiri: Oynadığımız oyuna göre 1 puan iyiydi

"Bu tip maçlarda elimde olsa 5 değişiklik yaparım"

11 Eylül 2017 01:31

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, takımının ligin 4'üncü haftasında ilk kez puan kaybı yaşadığı Antalyaspor deplasmanından sonra "Oynadığımız oyuna göre 1 puan iyiydi" görüşünü paylaştı.

Milli maçlara veriden aradan sonra dönüşlerin zor olduğuna vurgu yapan Hırvat çalıştırıcı, "Elimde olsa bu tip maçlarda 5 tane değişiklik yaparım" diye konuştu.

Karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a konuşan Igor Tudor, şunları kaydetti:

"Oynadığımız oyuna göre 1 puan iyiydi. Maçtan önce konuşurken milli takım dönüşlerinin zor olduğunu belirtmiştim. Bu dönüş, bizi de iyi etkilemedi. İlk baştan itibaren zor bir maç olacağı belliydi. 

Bu tip maçlarda elimde olsa 5 tane değişiklik yaparım. Ana oyuncularımız, bize tempoyu veren ve oyunu oynatan oyuncularımız istediğimiz gibi değildi. Milli takım arasından yorgun döndüler.

"1 puan kötü bir sonuç değil"

Bu tip şeyler olabiliyor. Futbolda böyle şeyler var. Zor olmayacağını söylemiştik. Buradan 1 puanla ayrıldık. Buradaki en önemli nokta milli takım dönüşleri; kolay olmuyor.

Ana oyuncularımızı milli takımlara gönderdik. Seyahat yapıyorlar, bazıları iyi antrenman yapamıyor. Antalya deplasmanı zaten kendi içinde zor bir deplasman. Bugünkü hava şartları, nem, bunlar da bir araya geldik. Böyle bir maçtan sonra 1 puanın da kötü olmadığını düşünüyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız."

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