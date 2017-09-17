Igor Tudor: Son 15-20 dakikadan memnun değilim; 3'üncü golü atıp işi bitirmeliydik

Galatasaray'ın Hırvat teknik direktörü Igor Tudor, takımının Kasımpaşa'yı Bafetimbi Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından "Son 15-20 dakikadan memnun değilim. 3. golü atıp maçı bitirmeliydik" diye konuştu.

Maç sonu yedek futbolcularına yaptırdığı antrenmanın nedeninin sorulması üzerine Tudor, bunun çalışmalarının bir parçası olduğunu ve oyuncuların kondüsyonlarını koruması için olduğunu ifade etti.

Igor Tudor'un maç sonu açıklamaları şöyle:

"Bütün takımı tebrik ediyorum. Çok güzel bir galibiyet aldık. Lige iyi bir başlangıç yaptık. Ne olursa olsun ligin çok başındayız ve bu 13 puan bir şey ifade etmiyoruz.

Antalyaspor'la kıyasladığımızda fizik olarak daha güçlü bir takım vardı. Bafe için çok mutluyum. Çok iyi oynadı.

"Feghouli'nin yüzde 100

hazır olması zaman alacak"

Acı çekmekten kastım; zor zamanlarda daha çok koşmak, daha çok mücadele etmekti. Son 15-20 dakikadan memnun değilim bugün. Maçı bitirecek pozisyonları yakaladık. 3'üncüyü atıp bitirmemiz gerekiyordu. İyi yaptığımız şeyler var, evet ama bunlar da anahtar noktalar. Önümüzdeki maçlarda daha zor zamanlarda da kalacağız. Böyle durumlarda golü atıp bitirmeliyiz.

Feghouli önemli bir sakatlıktan çıktı ve aramıza da biraz geç katıldı. Şu an için yüzde 100 hazır olması biraz zaman alacaktır. Maç sonu antrenmanlara gelirsek; programımızın bir parçasıydı. Onların kondüsyonu anlamında önemli bir çalışma."