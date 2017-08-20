Süper Lig'in 2017-18 sezonunda ikinci haftada 6 puanı 7 golle alan Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, "Hedefimiz her maçı domine etmek" diye konuştu.

Eski oyuncular ve yeni transferlerle güzel bir atmosfer yakaladıklarını ve iyi bir takım olduklarını söyleyen Hırvat çalıştırıcı, ikinci yarıda oyuncularının skorun rahatlığından dolayı rehavete kapıldıkları imasında bulundu.

Igor Tudor'un maç sonu yayıncı kuruluşa verdiği açıklama şöyle:

Mutluyuz tabii ki. Bizim için çok çok önemliydi iyi başlamak. İki haftada 6 puan aldık. İyi bir performansla devam edebilmek çok önemliydi.

İlk yarı enteresan, güzel bir performansımız vardı. İkinci yarıda oyuncularım skorla yetinmişler gibiydi, biraz oynamayı bıraktık. Hedefimiz her maçı domine etmek.

"Daha önce oynamak istediğimiz

oyunu şimdi oynuyoruz"

İkinci yarının başında biraz durmamıza rağmen oyun yine açık bir hal aldı. Çok önemli pozisyonlar da yakaladık. Muslera'nın da çok önemli bir kurtarışı oldu. Geliştirmemiz gereken konular var, onların da üzerine gideceğiz.

Genel olarak iyi bir takım yaptık. Yeni katılanlar, eskiler, güzel bir takım kurduk. Daha önce oynamak istediğimiz ancak yapamadığımız oyunu şimdi oynuyoruz.