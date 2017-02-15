Igor Tudor, Galatasaray'da başarılı olur mu?

Riekerink’i gönderen Galatasaray, Karabükspor’a sezon başında gelen Igor Tudor ile anlaştı. Hırvat teknik adam Galatasaray’da başarılı olabilir mi? Fanatik Gazetesi’nden Mehmet Demirkol’a göre Tudor, Özbek yönetiminin son şansı:

“Riekerink’in Galatasaray’ın başında olmasının sebebi Sneijder’di. Tudor’la mutlu olacak mı? En önemli soru bu. Hamza hocayla, Mustafa hocayla, Prandelli ile mutlu olmadığını açık açık söylemiş, yönetim de onu dinlemişti. Onun mutluluğu bugün itibariyle Galatasaray için önemli. Takımın patronu olmasa da Galatasaray ona mecbur”

Sezona iyi bir başlangıç yapan Karabükspor, mücadeleci yapısı, koşu mesafeleri ve aldığı sonuçlarla dikkat çekiyordu. Demirkol, Tudor’u sezonun en flaş isimlerinden biri olarak öne çıkartıyor:

“Tudor, sonuçlardan bağımsız olarak bu ligin en flaş teknik direktörlerinden biri. Ancak Galatasaray skor ister. Deplasmanda sadece tek galibiyet aldığını unutmamak gerekir. Galatasaray kadrosu ile durum tabii ki farklı olabilir. Ancak Sarı-Kırmızılılar’ın yaş ortalamasının yüksek olduğu unutulmamalı. Galatasaray hücum öncelikli bir ekip. Sarı-Kırmızılılar’ın kadrosunun Tudor’un kompakt oyununu uygulamasını beklemek zor. Hamzaoğlu’nun şampiyon olduğu son 6-7 haftadaki gibi savunma öncelikli bir 3-4-3’le Tudor sorunu çözüp, başarılı olabilir"

Özgür: Şampiyonluk şansı daha fazla artık

Fanatik Gazetesi’nden Erman Özgür’e göre Tudor, Riekerink’ten daha kapasiteli ve Karabük’teki başarısını Galatasaray’da da yakalayabilir:

“Ancak Karabük ve Galatasaray takımları arasındaki en büyük fark; Sarı- Kırmızılı ekibin, sezon başından beri yıldız oyuncuların bireysel performansları üzerinden maç kazanan bir takım olması. Tudor’un ise disiplinli, takım oyununa uyan ve çalışmayı seven oyuncularla daha iyi anlaştığı bir gerçek. Bu doğrultuda önündeki en önemli sıkıntı Sneijder, Podolski ve Bruma gibi oyuncuları takım oyununa katkı sağlayabilecek şekilde kullanmak olacaktır. Galatasaray’ın son şampiyonluğunda Hamza hoca sahadaki tüm futbolcuların takım savunmasına katkı yapmasını sağlamıştı. Eğer aynı katkıyı yıldız oyuncular da dahil olmak üzere tüm futbolculardan almayı başarabilirse Galatasaray’ın şampiyonluk şansı Igor Tudor’la Riekerink’le olduğundan daha fazla gibi gözüküyor.

Akcan: Sneijder muhalefeti ile karşılaşacak

“Galatasaray’ın Riekerink ile şampiyon olma şansı neredeyse sıfıra yakındı. Tudor ile en azından bu şansı ilk kez eline geçirmiş olacak. Pas temelli oyunda tüm planı Sneijder’in iştahı üstüne kuran Riekerink, Yasin ve Bruma’yı topla içeri göndererek Eren’i bitirdi ve Galatasaray’ı bir futbolcu takımına dönüştürdü. Tudor’un Galatasaray’ı antrenör takımına dönüştürmesi çok kolay olmayacak. Bir kere Sneijder muhalefeti ile karşılaşacak. Bunu kırabilmesi için Florya’ya güçlü gelmeli. Galatasaray ilk 4 içinde en çok gol yiyen (20) takım ve bunların 12’si kafa golüyse problemin tarifini stoperlerin boy ortalaması üzerinden yapmak insanların aklıyla dalga geçmektir.

Galatasaray’ın derdi boy ortalaması değil, Riekerink ve yönetimin futbol bilgisinin ortalaması! Eren’i alıp ligin en az orta yapan takımının santrforu yapmak, Chedjou’ya parasını ödeyip kenarda bekletmek, Serdar Aziz ve Ahmet Çalık’a toplamda 7 milyon Euro bonservis verip Semih ve Balta ile yola devam etmek. Tüm bunlar olurken gerek sahada gerek masada bir futbol aklından bahsetmek mümkün mü? Tudor, Florya’ya tutkusuyla birlikte ekibini, futbol aklını getirirse Galatasaray’ın aradığı uzun stoper olur ve bu takımı şampiyonluk yarışında tutabilir”

Kayacı: Savunmayı toparlayacaktır

Spor yazarı Tunç Kayacı da Tudor’un mevcut isimlerle sıkıntı yaşamayacağını ve takımın en büyük zaafı olan savunmayı iyi bir hale getireceğine inanıyor:

“Karabükspor’la tanıdığımız Tudor, önemli bir ekolün temsilcisi. Futbol kariyeriyle teknik direktörlük kariyeri kıyaslanamaz ama yavaş yavaş sağlam adımlarla zirveye giden bir hoca olarak dikkat çekiyor. Peki, ‘Tudor nasıl bu noktaya geldi ve nasıl kendisini Türk futboluna kabul ettirdi?’ diye sorarsanız, cevabı çok açık. Sezon başından beri Karabükspor’un oynadığı fizik kalitesi yüksek futbol, herkesin dikkatini çekti. Sezon başında eline verilen yeni kadroyu nasıl oynatabileceğini görmesi, onun en büyük hüneri.

Tudor, pek çok Süper Lig takımının sıcak bakmadığı isimleri bir araya getirmiş ve yüksek performansla oynatmış bir hoca. Deplasmandan ziyade iç sahada başarılı olduğu da gerçek. Galatasaray’ın başında ne yapacağı merak konusu. Evet, takımlar arasında sıklet farkı var. Ama unutmayalım ki, Galatasaray’daki yıldızlar kadar onun da yıldız bir futbolculuk geçmişi var. Bu nedenle mevcut isimlerle sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Sıkıntıları aşabilecek kapasitede. Galatasaray’ın en büyük zaafı savunma futbolu ve yıllarca İtalya’da oynamış Tudor’dan bu problemi çözmesini bekliyorum”