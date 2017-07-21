Igor Tudor: Bu sene bizim için mükemmel geçecek

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde elenmesi ardından teknik direktör Igor Tudor açıklamalarda bulundu. Tudor, katılacak yeni transferlerle birlikte bu senenin kendileri adına mükemmel geçeceği yorumunda bulundu.

Hırvat teknik adam, futbolcularının hırsından ve mücadelesinden memnun olduğunun altını çizerek, "Futbolcularım sahada her şeyi yaptılar. Ne söylesem bahane gibi gelecek..." dedi

1-1 biten maç sonrası konuşan Tudor'un açıklamaları şöyle:

"Çok özür diliyorum. Çok üzgünüm. Taraftarımızdan özür diliyorum. Bugün bizi çok güzel desteklediler. Futbolcularım da inanılmaz üzgünler. Şu durumda kulağa hoş gelmeyebilir ama futbolcular sahada her şeyi yaptılar. Yeterli olmadı ama her şeyi yaptılar"

Ne söylesem bahane...

"Bu maçta da, ilk maçta da ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bahane gibi gelecektir. Taraftarın baktığı alınan mağlubiyet ve Galatasaray'ın elenmesi. Ne söylesem bahane gibi gelecek"

"Daha çok hazırlansaydık farklı olurdu. İlk maçtan sonra da aynı şeyi söylemiştim... Geri döneceğiz! Geri döneceğiz! Kesinlikle toparlayacağız. Aramıza katılacak yeni arkadaşlarımız da olacak. Bence bizim için bu sene mükemmel geçecek"

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"Ciddi bir takıma karşı oynadık"

"Şöyle bir şey var, kesinlikle bahane olarak düşünmeyin. Elendik, evet. Ciddi bir takıma karşı oynadık. İyi bir takıma karşı oynadık. Tabii ki bizim seviyemizde bir takım değil. Bu kadar kısa dönemde karşılaşılabilecek en ciddi rakiple oynadık. Size bahane gibi geliyor olabilir ama ben de size bunları açıklamak istiyorum"

"Birilerini göndermeye gücüm yok"

"Benim üzerimde, en üstte başkanımız, sportif direktörümüz var. Şunu şunu gönder gibi bir gücüm yok. Onda bir hemfikir olalım. Geçen sene hiç kurmadığım bir takıma geldim. Ben kurmamıştım o takımı. Bu sene, şu anda yeni bir takım oluşturuyoruz. Yeterli bir zamanımız olmadı. Bir anda 10 oyuncuyu getirmek de kolay değil. Transfer dönemi, pazarlıklar yapılıyor"

"Yaptığım şeylerden mantıklı

olmayan varsa söyleyin!"

"Geçen sene 3. bitirseydik daha fazla zamanımız olacaktı. Gomis ve Belhanda 7 antrenmandan sonra formayı giydi. 7 antrenmandan sonra forma giyip oynayamazsınız. İlerleyen zamanlarda herkes onların performansını görecek. Her maçta gol atacaklarını görecek. 1 ay içerisinde 4-5 oyuncu daha katılacak. Mariano da katılacak. Önümüzdeki günlerde yeni arkadaşlarımız gelecek. Bu bir bahane değil. Tekrardan özür diliyorum ancak şu anki realite de bu.

"Doğru olmayan, mantıklı olmayan bir şeyi bana söyleyin! Eğer 3'lü oynatsaydım ve yenilseydim beni öldürürdünüz. 4-2-3-1 sistemiyle bitirdik geçen sezonu da"

"Ben şerif değilim"

"Bir şerif gibi sen git, sen git, sen kal diyemem. Başkanım, scout ekibi, sportif direktörümüz var. Kararları hep birlikte aldığımız bir ekibimiz var. Yeni bir takım kurarken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bir oyuncuyu sizin istemeniz yetmiyor. Hemen transfer yapmak kolay bir şey değil"

"Galatasaray çok mükemmel bir takım olacak"

"Galatasaray'ın büyüklüğünün tabii ki farkındayım. O kapasitem ve yeterliliğim tabii ki var. Belki kötü bir koç olduğumu düşünebilirsiniz. Ben bir şeyler anlatmak istiyorum, belki birileri çıkar ve der ki, 'Hoca haklı'. Şu an oynadığımız maç kötü bir zamanda geldi. 2 hafta antrenman sonrasında çıktık bu maça. İsveç takımı sezonun ortasında, ciddi bir takım. Birçok maç oynamışlıkları var. Bildiğimiz sistemle oynadık, yetmedi. Bahane yok! Galatasaray çok mükemmel bir takım olacak. Şu anda o zamanda değiliz.

Tudor, bir muhabirin sorduğu, "Camiada elenmeyi sizin kadar normal karşılayan var mı?" sorusuna cevap veremedi...

"Kovulup kovulmayacağım bana sorulmamalı"

"Yarım saattir bir şeyleri açıklamaya çalışıyorum. Siz tabii ki her zamanki gibi haklısınız. Avrupa Ligi'nden elenmiş bir Galatasaray var. Her şeyde haklısınız"

"Hücumda farklılık yaratacak arkadaşlarımız yoktu. Top 3. bölgeye geldiğinde fark yaratacak bir oyuncunuz olmalı. Oynadığımız maçlarda böyle bir oyuncumuz yoktu. Belhanda ve Gomis, formunu bulduklarında bu rolü üstlenecekler"

"Kovulup kovulmayacağım sorusu bana sorulmamalı. Ben işime odaklanacağım. Bütün sorumluluğu almakla istifa kelimesi birbirinden farklı. Muhatap ben değilim."