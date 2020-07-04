Igor Kokoskov resmen Fenerbahçe Beko'da!

Zeljko Obradovic'le yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörü NBA'de buldu. Sarı-lacivertliler, son olarak New York Knicks'te görev yapan Sırp antrenör Igor Kokoskov'u takımın başına getirdiğini resmen açıkladı.

Fenerbahçe Beko, Sırp koç Igor Kokoskov ile 3 yıllık anlaşma yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa’nın en değerli koçlarından biri olarak kabul edilen, Avrupa basketbolunu uzun süredir NBA’de temsil eden ve bu organizasyonda şampiyonluk yaşamanın yanı sıra birçok ilke imza atmış olan, aynı zamanda milli takım kariyerinde Avrupa şampiyonluğuna erişmiş başarılı koç Igor Kokoskov ile üç yıl için anlaşmaya varmıştır" denildi.

Kokoskov kimdir?

1990'da henüz 19 yaşındayken geçirdiği trafik kazası ve sakatlıklar nedeniyle basketbolda oyunculuk kariyeri neredeyse erken biten Kokoskov, 24 yaşında başlayan antrenörlük kariyeri ile Yugoslavya basketbol tarihinin bu alandaki en genç ismi olmayı başardı.

Son 17 yılını NBA'de geçiren Sırp antrenör, 2000 yılında Alvin Gentry'nin yardımcısı olarak Los Angeles Clippers teknik ekibine katıldı ve Amerikalı olmayan ilk tam zamanlı asistan koç oldu.

2003'te Larry Brown'un teknik ekibine katılan Kokoskov, bu ekibin bir parçası olarak 2004 yılında Detroit Pistons ile şampiyonluk sevincini yaşadı.

2 Mayıs 2018'de daha önce 2008 ile 2013 tarihleri arasında çalıştığı Phoneix Suns'a başantrenör olarak dönen Igor Kokoskov, NBA tarihinde ilk Avrupalı koç unvanını elde etti. Kokoskov'lu Suns, 17 Ekim'deki ilk maçında Dallas Mavericks'i 121-100 yenmesine karşın, Suns sezonu 19 galibiyet 63 yenilgiyle tamamladı. Suns, bu performansıyla tarihinin en kötü 2. sezonunu yaşadı. 22 Nisan 2019'da ise Suns ile yolları ayrıldı.

Daha önce NBA'de Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Orlando Magic gibi takımlarda yardımcı antrenörlük görevi üstlenen Kokoskov, Gürcistan ve Slovenya Milli Takımı'nı da çalıştırdı. Slovenya, Kokoskov'un başantrenörlüğünde Türkiye'de düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

2004 ve 2005'te Sırbistan-Karadağ Milli Takımı'nda Zeljko Obradovic'in yardımcılığını yapan Kokoskov, 20 Kasım 2019'da da Sırbistan Milli Takımı'nın başına geçti.