İğneada'nın eşsiz güzelliği havadan fotoğraflandı

Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE\'nin doğal güzelliklerinden İğneada ve longoz ormanları kışın ilk günlerinde havadan fotoğraflandı.

Dört bir yanı eşsiz güzelliklerle dolu olan Türkiye\'nin saklı bahçelerinden biri olan İğneada\'daki Longoz Ormanları, kışın ilk günlerinde sonbaharın renk tonlarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Ormanlık arazinin içindeki göller ve yürüyüş parkurları doğaseverler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Ağaçlardan düşen yaprakların arasından yürüyenlere eşlik eden kuş cıvıltıları, tüm bu doğa harikasının mükemmel birer tamamlayıcıları durumunda. Milli Park içerisinde bulunan 2 bin 500 dönümlük Longoz Ormanları havadan da fotoğraflandı. Deniz ile ormanların birleştiği noktalardaki yeşil-mavi uyumu gözler önüne serilirken, burada vakit geçiren insanların bol bol hatıra fotoğrafı çektikleri de görüldü. İstanbul\'a yaklaşık 240 km. uzaklıkta olan İğneada, özellikle yaz aylarında oldukça fazla turist çekiyor.

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