İğneada ve Longoz Ormanları haykırıyor: Termik Santral'e HAYIR!

Kırklareli'nin Demirköy İlçesine bağlı İğneada Beldesi, Beğendik Köyü sınırları içerisinde EMBA Elektrik Üretim A.Ş. tarafından kurulması planlanan ‘Trakya Entegre Termik Santral Projesi''nin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin başlatılması ile ilgili açıklama yapan İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nın bitişiğinde Orman arazisi'ne yapılması planlanan ithal kömürle çalışacak termik santral'in yapılmaması için sonuna kadar mücadele edeceklerini açıkladı.

Orman arazisine ithal kömür yakan termik santral yapmayı teklif eden EMBA Elektrik Üretim A.Ş. şirketini turizm, tarım ve hayvancılık ile geçinen tüm İğneada ve çevre halkım adına kınıyorum. Gerek orman arazisine böyle bir yatırımın yapılmaya çalışılması, gerek seçilen yerin hemen yanıbaşında İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı olması bakımından planlanan bu yatırımın geç olmadan durdurulmasını istiyoruz.' diyen Tahir Işık, kömür yakan termik santralin yapılması halinde santral ile elde edilecek elektriğin sağlayacağı maddi gelirden çok 2007 yılında Milli Park İlan edilen, Dünya Bankası'nın GEF2 fonundan ve Avrupa Birliği'nin çevre fonlarından milyonlarca dolar çevrenin korunması için yardım alan, Dünya'daki 3 Longoz Ormanından biri olan İğneada Longoz Ormanlarında doğal yaşamın büyük hasar göreceğini, altın kumları ile ünlü İğneada'ya her yaz gelen 400,000 turistin santral'den deşarj edilen sudan etkileceğini, bu haliyle yapılması planlanan tüm işlemlerin hukuka aykırı olacağını belirtti.

Öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanımıza sesleniyorum, santral yapılmak istenen yer orman'dır, 6.5 km uzaklığında ise İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı bulunmaktadır. Dünya Bankası'ndan ve Avrupa Birliğinden buranın korunması için yardım alınmıştır, tüm bilimsel araştırmalarda santralın baca gazının etrafını nasıl olumsuz etkilediğini, küllerin depolanmasının ne büyük felaketlere yol açtığı açıklanmaktadır. ÇED sürecini hemen durdurun.' diyerek, kömür santrallerinin cıva kirliliğine sebep olduğunu, küçük partiküller ve radyasyon nedeniyle gerçekleşen hastalıkların kaynağı haline geldiğini, kömürün yanması sonucu açığa çıkan atığın zehir olduğunu belirtti.konuthaberleri.com

Tahir Işık, EPDK'nın 14.06.2012'da EMBA'nın elektrik üretim lisansı başvurusunu incelemeye aldığını, EPDK'nın ÇED süreci tamamlanmadan üretim lisansı vermesi halinde dava açacaklarını bildirdi. Tahir Işık önceliklerinin ÇED sürecinin iptal edilmesini sağlamak olacağını, ancak başarılı olamazlar ise, kendilerine açık olan tüm hukuki yolları takip edip, ithal kömürle üretim yapacak termik santrali orman arazisine, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nın dibine yaptırmayacaklarını belirtti.

EMBA elektrik üretim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Eray Kapıcıoğlu'na sesleniyorum, Dünya Göz Hastanesi gibi başarılı ve nezih bir Hastane zincirinin sahibisiniz, yapınızda dürüstlük ve insan sevgisi var, merhametli bir iş adamısınız. Lütfen İğneadamızda orman arazisine, Longoz Ormanları'mızın yanı başına bu termik santrali kurmayın. Gelin size Milli Parkımızı gezdirelim, bu doğayı görmek için her yıl gelen binlerce turisti, bunlar için kurulan tesisleri, tarım, hayvancılık ile geçinen çiftliklerimizi tanıtayım, bu yatırımı buraya yapmayın' dedi

Tahir Işık, Termik Santral yapılması planlanan Beğendik köyünün, Bulgar sınırınımızın yanıbaşında olduğunu, Bulgar tarafındaki tüm köylerin ve belediyelerin termik santral yüzünden ayaklandığını, her gün Bulgar basınından bilgi talep edildiğini, aynı ilgiyi ve duyarlılığı kendi basınımızdan beklediğini belirtti.

Tahir Işık, İğneada Belediye Başkanı

4 Nisan 1960 yılında İğneada'da doğdu. İlköğrenimini İğneada'da, orta öğrenimini Vize'de tamamladı. Öğrenim hayatını bitirdikten sonra İğneada'ya dönerek ticaret hayatına atıldı. Belediye Başkanı seçilene kadar da ticaretle uğraştı. Evli ve 2 çocuk babası olan Tahir IŞIK 2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Belediye Başkanı seçildi. Göreve geldiği günden beri kasabada yaşayan tüm halkına hiçbir ayrımcılık yapmadan belediye hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak kendi çıkarları değil halka hizmeti ön plana çıkarma tek amacı oldu. Bir taraftan göller ve ormanlarla çevrili diğer taraftan kilometrelerce uzunluktaki sahil şeridi ile kasabayı ülkemizin ender bulunan turizm beldesi haline getirmek halkının sosyal ve ekonomik durumunu iyileştirmek Modern belediyecilik anlayışı içinde kasabasını yaşanabilir bir çevre haline getirmek kendisine biçtiği vizyondur

Trakya Entegre Termik Santral Projesi

Proje konusu faaliyet; EMBA Elektrik Üretim A. Ş. tarafından Kırklareli İli, Demirköy İlçesi, İğneada Beldesi, Beğendik Köyü sınırları içerisinde 500.000 m2 Orman Arazisinde planlanan 1.232 MWm/1.200 MWe kurulu gücünde Entegre Termik Santralidir. Proje alanı Bulgaristan sınırına 3,2 km, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'na 6.5 km uzaklıktadır. Denizden temin edilecek Soğutma suyu tekrar denize deşarj edilecektir. Santralın işletilmesi sırasında yakma sonucunda oluşan uçucu ve yatak külü dışarıya verilememesi durumunda santral alanı içerisinde depolama alanında depolanacaktır. EMBA Elektrik Üretim A.Ş'nin ortakları Dünya Göz Hastanesi kurucusu Eray Kapıcıoğlu (%25) oğlu Vahit Kapıcıoğlu (%5) , Anap eski milletvekili ve Aytaç'ın kurucusu Mete Bülgün (%20), Haşim Kılıç'ın damadının ortağı Bülent Sungur %30 ve Adnan Demir %20 şeklindedir.

İğneada Longoz Milli Parkı:

Milli Park alanı, 03.11.2007 tarihli Bakanlık Olur'u ile 13.11.2007 tarihli ve 26699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, daha önce Tabiatı Koruma Alanı, Doğal Sit, Yaban Hayatı Koruma Sahası gibiçeşitli statülere sahip ve birbirinden ayrı parçalar halinde yer alan korunan alanların, daha geniş bir alanda milli park şemsiyesi altında birleştirilmesiyle ülkemizin 39. Milli Parkı olarak İlan edilmiştir. 3155 hektarlık Milli park alanı, Demirköy'e 25 km uzaklıktadır ve İğneada beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Yıldız (Istranca) Dağlarından Karadeniz sahillerine doğru akan derelerin taşıdığı alüvyonların birikmesi ve mevsimsel olarak sular altında kalması sonucunda milli parktaki longoz ormanları oluşmuştur. "LONGOZ" tipi ormanlığın dünyadaki 3 örneğinden biri İğneada ve Kıyıköy sahil şeridi ormanlıklarıdır.

Longoz (Su basar) tipi ormanlık alanı; kışları sularla kaplanan ormanlık alandır. Dünya da Amazon, Afrika Kongo Havzası veTürkiyemiz de de İğneada da bulunmaktadır. Ulusal ve Avrupa ölçeğinde korunabilmiş en önemli subasar ormanının yer aldığı İğneada bölgesi içerdiği farklı ekosistemleriyle yöredeki bir çok hayvan türü için kaliteli ve farklı yaşam alanları oluşturmaktadır. Zengin biyolojik çeşitliliği, birbiriyle doğrudan ilişkili ve farklı yaşam alanları ile İğneada Longozları, ülkemizin de içinde bulunduğu ılıman kuşakta eşsiz bir konuma sahiptir. Bölge; tatlı ve tuzlu su gölleri, kıyı kumulları, tatlı ve hafif tuzlu bataklıkları, subasar ormanları, yaprak döken meşe, kayın, gürgen,dişbudak, kızılağaç gibi karışık ağaç türlerinden oluşan orman tiplerinin hepsini barındırmaktadır.