Iğdırlı öğrenciler, doğayı teleskopla tanıyor

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü, öğrencilere doğayı sevdirmek ve canlıları tanıtmak amacıyla okullarda teleskopla uygulamalı eğitim veriyor. Teleskopla kuşları inceleyen öğrenciler, keyifli anlar geçiriyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mete Türkoğlu, Hüsnü M. Özyeğin İlkokulu\'nda öğrencilerle bir araya geldi. Okul bahçesine kurulan teleskoplarla öğrencilerin kuşları gözlemle şansı verildi. Teleskopu gören öğrenciler, meraklı gözlerle hem cihazı inceledi, hem de kuşları gözlemledi. Teleskop hakkında öğrencilere bilgiler veren Mete Türkoğlu, şunları anlattı:

\"Burada amacımız, öğrencilerin doğayı gözlemlemesini sağlamak, teleskopun ne işe yaradığın anlatmak. Iğdır\'ın biyolojik çeşitlilik eğitimlerinde flora, fauna ve doğal güzelliklerin öğrencilerde farkındalık oluşturmak ve kalıcılığını sağlamayı amaçlıyoruz. Doğadaki özellikle kuş çeşitliliğinin ve çevremizdeki kuşların, farklı cinslerden oluştuğunu anlatmak için eğitim yapılan okullarda uygulamalı ve görselliğe dayalı olarak teleskop ile öğrencilerin kuşları gözlemleme, kuş tanımı için yakından görmeleri ve teleskop kullanmalarını öğrenmelerini sağlıyor. Şube Müdürlüğünün böyle bir yaklaşım sergilemesi öğrencilerimizin havada ya da ağaçta tüneyen her kuşun farklı türler olduğunu, örneğin uçan her küçük kuş türünün serçe ya da güvercin olmadığını ayırt edebilmesi ve görsel olarak çevremizde yasayan türlerin tanınmasına yardımcı olacaktır. Kuşları yakından görmeleri o kuşun gaga yapısına bakarak nasıl beslendiğini öğrenecekler.\"

Orman ve Şu İşleri İl Müdürlüğü\'ne teşekkür eden Okul Müdürü Ercan Budanur ise öğrencilerimiz doğayı yaşayarak, gözlemleyerek öğreniklerini söyledi. Öğrenciler de, ilk defa teleskopla uzak bir yerdeki kuşları seyrettiklerini, çok mutlu olduklarını ifade etti.

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