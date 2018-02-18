T24 LogoT24 Logo
Gündem

Iğdırlı öğrenciler, doğayı teleskopla tanıyor

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü, öğrencilere doğayı sevdirmek ve canlıları tanıtmak amacıyla okullarda teleskopla uygulamalı eğitim veriyor

18 Şubat 2018 12:52

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü, öğrencilere doğayı sevdirmek ve canlıları tanıtmak amacıyla okullarda teleskopla uygulamalı eğitim veriyor. Teleskopla kuşları inceleyen öğrenciler, keyifli anlar geçiriyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mete Türkoğlu, Hüsnü M. Özyeğin İlkokulu\'nda öğrencilerle bir araya geldi. Okul bahçesine kurulan teleskoplarla öğrencilerin kuşları gözlemle şansı verildi. Teleskopu gören öğrenciler, meraklı gözlerle hem cihazı inceledi, hem de kuşları gözlemledi. Teleskop hakkında öğrencilere bilgiler veren Mete Türkoğlu, şunları anlattı:
\"Burada amacımız, öğrencilerin doğayı gözlemlemesini sağlamak, teleskopun ne işe yaradığın anlatmak. Iğdır\'ın biyolojik çeşitlilik eğitimlerinde flora, fauna ve doğal güzelliklerin öğrencilerde farkındalık oluşturmak ve kalıcılığını sağlamayı amaçlıyoruz. Doğadaki özellikle kuş çeşitliliğinin ve çevremizdeki kuşların, farklı cinslerden oluştuğunu anlatmak için eğitim yapılan okullarda uygulamalı ve görselliğe dayalı olarak teleskop ile öğrencilerin kuşları gözlemleme, kuş tanımı için yakından görmeleri ve teleskop kullanmalarını öğrenmelerini sağlıyor. Şube Müdürlüğünün böyle bir yaklaşım sergilemesi öğrencilerimizin havada ya da ağaçta tüneyen her kuşun farklı türler olduğunu, örneğin uçan her küçük kuş türünün serçe ya da güvercin olmadığını ayırt edebilmesi ve görsel olarak çevremizde yasayan türlerin tanınmasına yardımcı olacaktır. Kuşları yakından görmeleri o kuşun gaga yapısına bakarak nasıl beslendiğini öğrenecekler.\"
Orman ve Şu İşleri İl Müdürlüğü\'ne teşekkür eden Okul Müdürü Ercan Budanur ise öğrencilerimiz doğayı yaşayarak, gözlemleyerek öğreniklerini söyledi. Öğrenciler de, ilk defa teleskopla uzak bir yerdeki kuşları seyrettiklerini, çok mutlu olduklarını ifade etti. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Suat DENİZIĞDIR DHA IĞDIR OrmanSuMüdürlüğüTeleskoplaDoğa KorumaMilli ParklarMüdürü Mete Türkoğlu HüsnüOkulTeleskopuTeleskopMete TürkoğluIğdırDoğadakiMüdürlüğününKuşlarıOkul Müdürü Ercan Budanur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24