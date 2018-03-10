Iğdırlı gazi, oğlunu kurtarmak isterken bıçaklandı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- TUNCELİ\'nin Hozat ilçesinde 1992 yılında vatani görevini yaparken teröristlerle girilen çatışmada yaralanarak gazi olan 2 çocuk babası Abdulali Abatay (46), oğlunu, dövenlerin elinden almak isterken bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Abatay, karşısında oğlunun kavga ettiği Dr. Cebrail Ataş\'ı görünce, yakınlarına, \"Kesinlikle beni bu ameliyat etmesin\" dedi.

Olay, 2 Mart günü Atatürk Mahallesi\'nde meydana geldi. Seferali Abatay (20) ile Devlet Hastanesi\'nde görev yapan genel cerrahi uzmanı Dr. Cebrail Ataş, yol verme yüzünden kavga etti. Vatandaşlar araya girerek tarafları yatıştırdı ancak bir süre sonra Dr. Ataş\'ın yakınları olduğu iddia edilen 10 kişilik grup, Seferali Abatay\'ın evine gitti. Kapıyı açan Abatay\'ın babası Abdulali Abatay ile grup arasında kısa süreli tartışma çıktı. Ayrılan grup, yolda karşılaştığı Seferali Abatay\'a saldırdı. Koşarak olay yerine gelen gazi Abdullah Abatay, oğlu Seferali Abatay\'ı kurtarmak isterken bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Abatay, karşısında oğlunun kavga ettiği Dr. Cebrail Ataş\'ı görünce yakınlarına, \"Kesinlikle beni bu ameliyat etmesin\" dedi. Bunun üzerine Atabay\'ı, özel hastaneden gelen doktor ameliyat etti. Abatay, operasyonun ardından özel hastaneye sevk edildi.

Gazi Abdulali Abatay, \"Seferali ile doktor Cebrail Ataş, yol verme yüzünden kavga etmiş. Kavgadan sonra evimi on kişi basarak, \'Oğlun nerede, oğlunu bize vereceksin\' dediler. Ben de oğlum size ne yaptı? diye sordum. Tartıştık. Bunlar evimden giderken yolda oğlumu yakalamış, döverlerken bana haber geldi ve koşarak gittim. Oğlumu kurtarmaya çalışırken beni bıçakladılar. Bayılmışım, hastaneye kaldırmışlar. Gözümü açtığımda karşımda oğlumun kavga ettiği Cebrail Ataş’ı gördüm. Yakınlarıma, \'Kesinlikle beni bu ameliyat etmesin\' dedim. Hastanede başka genel cerrah olmadığı için özel hastaneden gelen doktor beni ameliyat etti. Şikayetçiyiz. Korkudan evimize gidemiyoruz\" diye konuştu.

DOKTOR İDDİALARI YALANLADI

Olayla ilgisinin olmadığını belirten Dr. Cebrail Ataş işe, \"Bu bir iftiradır. Söz konusu kişilerle hiçbir bağlantım yok. Söz konusu şahıs daha önce gelmiş bana psikolojik ilaçlar yazdırmak istemiştir. Ben de yazamam demişim. Bu olayı sonradan hatırladım. Sonrada beni yolda taciz etti, önümü kesti. Kameralarda görülebilir. Evimi bastı, polis çağırdım, şikayetçi oldum. Sonra araya tanıdıklar girdi. Olay kapansın diye onlar da kendi aralarında tartışmışlar. Bıçaklama olayı ile alakam yok. Ameliyata ben girmedim. Yalan söylüyor. Sadece karnında bir çizik oluşmuştur.\"

Gaziyi hastanede ziyaret eden Iğdır Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz de olayı kınadıklarını söyledi.

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