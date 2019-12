Tempo24

DTP’nin durumu partiler üstü!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, DTP’nin Güneydoğu’da 1 büyükşehir, 7 il, 51 ilçe ve 39 beldede toplam 98 belediye başkanlığı kazanmasını değerlendirirken tartışma yaratabilecek bir ifade kullandı: Iğdır’ı da aldılar, Ermenistan sınırındalar!AKP, 29 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını, hem genel olarak, hem de Güneydoğu’ya özel olarak iki ayrı başlık altında değerlendirmeye aldı.Yerel seçimlerde il genel meclisi oyları dikkate alındığında yüzde 5,64 oranında oy alan DTP Güneydoğu’yu kapattı, Doğu’da ağırlık hissettirdi. Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkâri, Tunceli, Van ve Iğdır illerinde belediye başkanlıkları DTP’nin oldu. DTP’nin bölgede kazandığı başarının, AKP tarafından bir “güvenlik sorunu” olarak da ele alındığı görülüyor.Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Enis Berberoğlu’nun köşesinde yayımlanan (31 Mart 2009 / Salı) demecinde şu değerlendirmeyi yaptı:“Her parti, bu seçimde ne kazandığı kadar, neden daha fazla oy ve başkanlık kazanamadığına da kafa yormalı. Biz öyle yapacağız.Türkiye’nin belirli bir bölgesinde DTP’den başka parti kalmadı. Iğdır’ı da aldılar, yani Ermenistan sınırındalar. AKP o bölgede sadece Mardin’i kazandı. Tamam Ankara’yı aldık diye sevinebiliriz, CHP de İzmir’i aldık diye övünebilir. Ama bu kutlamanın, Türkiye’nin güvenlik açısından sorunlu bölgesine yardımı olmaz. Oraya ayrıca dikkatle bir bakmak gerekir.”DTP’nin bölgedeki durumuna işaret etmek için “Ermenistan sınırı”nı telaffuz etmesi dikkat çeken Çiçek, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere pazartesi günü toplanan Bakanlar Kurulu’ndan sonra yaptığı açıklamada, Güneydoğu’da ortaya çıkan görüntüye “partiler üstü” bakılması gerektiğini söyledi. Çiçek, DTP dışındaki partilere çağrı anlamına da gelen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Her yeri belki de ayrı ayrı değerlendirmek gerekecektir. İster lehte olsun, ister arzu edilmeyen sonuçlar olsun. Her birisini ayrı değerlendirmek gerekecektir. Çünkü bu genel seçim değil, yerel seçim olması sebebiyle her yerin ayrı özelliği var. Her partinin nereden ne kadar oy aldığı ve nerelerde yoğunlaştığı dikkate alındığında, bu meselenin partiler üstü bakılması gereken yönleri olduğunu da burada ifade etmek istiyorum. Türkiye haritasında kim nerden ne oy almış, bu size çok şey ifade eder. Bu seçimlere bakış partiler üstü stratejik bir bakış olmalıdır.”19 partinin katıldığı 29 Mart yerel seçimlerinde DTP’nin ağırlığını koyduğu bölgede AKP dışında hiçbir parti, birkaç nokta dışında varlığını hissettirecek bir oy desteği bulamadı.Seçim sonuçlarının, daha önce sadece DTP’ye yöneltilen “Türkiye’nin partisi olamama” eleştirisini, başta ana muhalefet partisi olmak üzere diğer partiler için de geçerli kıldığı yorumlarına neden oldu.