-IĞDIR'DAN BAKÜ'YE ŞEHİT TOPRAĞI IĞDIR (A.A) - 03.12.2010 - Iğdır Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİM-DER), 1915'te Iğdır'da Ermeniler tarafından şehit edilen Türklere ait üç ayrı toplu mezardan alınan toprakları, Azerbaycan'ın Guba şehrinde bulunan bir toplu mezara gönderdi. Iğdır ASİM-DER Başkanı Göksel Gülbey başkanlığındaki heyet, Iğdır'ın üç ayrı köyünde ortaya çıkarılan toplu mezarlardan alınan toprağı, Guba şehrinde bulunan toplu mezar, tarih ve müze kompleksine götürülmek üzere Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosluğuna teslim etti. Teslim töreninde bir konuşma yapan Gülbey, hem Anadolu halkının hem de Azerbaycan halkının tarihten bugüne kadar ayrılıkçı Ermeni güçlerinin mağduru olduğunu ve halen de bu mağduriyetin devam ettiğini söyledi. ''Ermenistan'ın nefret ve şiddet politikalarıyla'' Azerbaycan ve Türk halkının yanı sıra kendi halkının gelişimini de engellediğini belirten Gülbey, ''Ermeni yöneticilerin çeşitli manipülasyonlarla bölgesel barış ve refahı engellediğini'' ileri sürdü. Iğdır'da yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkarılan üç toplu mezardan alınan toprağı Azerbaycan'a göndermelerinin bir nedeni olduğunu bildiren Gülbey, ''Tüm dünya Anadolu'da ve Azerbaycan'da ırkçı Ermeni çetelerince şehit edilen Türk müslüman insanların aynı acı kaderi yaşamış olduklarını açıkça görmeli. Şehidimiz aynı, davamız aynı. Hiçbir güç Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini bozamaz'' diye konuştu. Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Ayhan Süleymanov ise törende Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluğunun kimse tarafından bozulamayacağını belirterek, iki ülkenin tek millet iki devlet olduğunu kaydetti. Süleymanov, kendisine emanet edilen şehit toprağını Guba şehrindeki toplu mezara ileteceğini aktardı.