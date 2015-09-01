Iğdır'daki saldırıda bir polis hayatını kaybetti

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçe merkezinde düzenlenen saldırıda bir polis hayatını kaybetti.

Pastanede poğaça yedikten sonra çıkan PKK üyelerine ‘teslim ol’ çağrısı üzerine çıkan çatışmada polis memuru Olgun Kurbanoğlu yaralandı.

Karakoyunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurbanoğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Kurbanoğlu’nun Karslı olduğu öğrenildi.

PKK mensuplarının ihbarda bulunarak polisi olay yerine çağrdıkları öğrenildi.

Şırnak'ta 2 asker yaralı

Şırnak'ta Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerleri birliğe taşıyan araca Ali Gaffar Okkan Caddesi'nde saldırı düzenlendi

Hafif şekilde yaralanan 2 asker, Şırnak Asker Hastanesinde tedavi altına alındı.



Saldırının ardından güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı.