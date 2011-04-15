Iğdır'da 'su yoksa oy da yok'

T24- Iğdır ve Doğu Beyazıt'tan birçok vatandaşın içme suyunu karşıladığı "Suveren" köyünde su yok. Vatandaşlar, susuzluk sorunu giderilmediği sürece seçimde oy kullanmayacaklarını belirtiyor.









Iğdır merkeze bağlı Suveren köyü, çevre il ve ilçelerden içme suyu için gelen vatandaşlarla dolup taşarken, köyde yaşayanlar evlerindeki çeşmelerden hiç su akmadığından şikayetçi.

Ağrı Dağı'nın eteklerine kurulan ve yıllarca Iğdır'ın su ihtiyacını karşıladığı için ''Suveren'' adı konulan köyün sakinleri, şu aralar evlerine su gelmediği için isyan noktasına geldi.

Köy meydanında bulunan kaynak çeşmesinden akan suyun yumuşaklığı ve soğukluğu nedeniyle Iğdır merkez ve ilçelerinin yanı sıra ve Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinden gelen vatandaşlar ve köyde yaşayan kadınlar çamaşır, bulaşık yıkamak ve içme suyu almak için çeşme başlarında uzun kuyruklar oluşturuyor. Bu nedenle, köyde zaman zaman su yüzünden tartışma ve kavgaların çıktığı ifade ediliyor.

Köyde dağdan gelen pınar dolayısıyla iki ayrı kaynak çeşmesi bulunurken, çeşme başlarında su sırasına girmek istemeyen köylü kadınlar ise çamaşır ve bulaşık yıkamak için köye 1,5 kilometre uzaklıktaki dereyi tercih ediyor. Kış aylarında ise dereye gitmenin hastalıkları ve tehlikeleri beraberinde getirdiği belirtiliyor.

Köy merkezine kaynak suyu getirmek amacıyla döşenen boruların köyü ikiye böldüğü, suyun borularda dağıtımında sorun yaşandığı, köyün üst bölümünde yaşayan köylülerin ise yıllardır evlerine suyu eşeklerle taşıdıkları öğrenildi.

Köy girişindeki çeşme başında çamaşır yıkayan köylülerden Gülcan Ayrı, yıllardır köyde susuzluk problemi yaşadıklarını ve kimsenin bu sorunu çözmediğini anlattı. Evinde çeşme olmasına karşın hiç su akmadığını, çamaşır ve bulaşıkları getirerek çeşme başında yıkadıklarını, içme suyu ve diğer ihtiyaçlar için ise bidonlara doldurdukları suları hayvanlarla yukarı mahallelere çıkardıklarını söyledi.

Köye bir yıl önce su deposu ve pompa yaptırıldığını, ancak su şebekesinin yanlış döşendiğini ileri süren Ali Mang, köye su basan pompa nedeniyle her ay 3-4 milyar elektrik parası geldiğini, bunu da köylülerin karşılayamadığını belirterek, suların tamamen kesildiğinden yakındı.

Su borularının köyün ortasından değil de yukarısından geçirilmesi halinde bu sorunla karşılaşmayacaklarını ifade eden Mang, ''Şu anda köyün yarısında su var, diğer yarısında su yok. Kadınlar genelde çamaşır ve bulaşıklarını çeşme başında yıkıyorlar. O da sorun oluyor tabii. Buraya su doldurmak için gelenlerle birlikte sıraya giriyorlar ve tartışma, kavga çıkabiliyor'' dedi.



''İsteklerimiz yerine getirilmezse seçimde oy yok"



Köyün su sorunuyla ilgili uzun yıllardır siyasetçilerin gelip kendilerine söz verdiğini, cami yaptırma ve okul bahçesinin düzenlenmesi için sözler verildiğini ancak hiç birinin tutulmadığını öne süren Ali Mang, ''Seçimler yaklaştı mı bize gelip, 'tamam, söz... Caminizi yapacağız, okulunuzun bahçesini yapacağız, gençlere top sahası yapacağız, park yapacağız' diyorlar ama olmuyor, yapılmıyor. Oy vereceğim ama onlar bana bu imkanları verirse ben de oy vereceğim, ama şimdi oy vermeyeceğim, yapıldıktan sonra oy vereceğim'' diye konuştu.

Köy muhtarı Mehmet Akbaş ise köydeki su sorununun trafo patlaması ve su sağlayan dalgıç pompaların arızalanması dolayısıyla oluştuğunu, onlar için de KÖYDES projesiyle ihaleye çıkıldığını, ihaleyi alan firmanın ise kış aylarında çalışma yapmadığını belirtti.