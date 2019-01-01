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Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı: 1 asker yaralı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) - IĞDIR'daki Kurtömer Hudut Karakolu'na PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda, 1 asker yaralandı

01 Ocak 2019 20:04

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) - IĞDIR\'daki Kurtömer Hudut Karakolu\'na PKK\'lı teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda, 1 asker yaralandı.
Türkiye- İran sınırında bulunan Kurtömer Hudut Karakolu\'na, sabah saatlerinde, terör örgütü PKK mensuplarınca roketli saldırı düzenlendi. Nöbet kulesindeki 1 asker, saldırıda hafif yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine bölgeden kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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