Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı: 1 asker yaralı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) - IĞDIR\'daki Kurtömer Hudut Karakolu\'na PKK\'lı teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda, 1 asker yaralandı.
Türkiye- İran sınırında bulunan Kurtömer Hudut Karakolu\'na, sabah saatlerinde, terör örgütü PKK mensuplarınca roketli saldırı düzenlendi. Nöbet kulesindeki 1 asker, saldırıda hafif yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine bölgeden kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.