Iğdır'da sanayi sitesinde patlama: 4 ölü, 12 yaralı

Iğdır’da Küçük Sanayi Sitesi’nde oksijen tüpü satan bir iş yerinin önünde meydana gelen patlamada, 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Iğdır’da Küçük Sanayi Sitesi’nde sabah saatlerinde, kasası oksijen tüpü ile dolu olan park halindeki kamyonda kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlama sonucu oto kaporta ustası Taner Yıldırım, karşı dükkândaki motor tamircisi Esat Bağcı (40) ve Volkan Çetinyol ile kimliği henüz tespit edilmeyen bir kişi hayatın kaybetti, 14 kişi yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 2'si ağır olan yaralılar bölgelerdeki hastanelere sevk edilirken diğer 12 yaralının tedavisi ise Iğdır Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Patlamanın meydana geldiği iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevlere TOMA’dan da su sıkıldı. 20’ye yakın iş yeri ve çok sayıda araç zarar gördü.

Patlamanın ardından olay yerine giderek incelemelerde bulunan Vali Enver Ünlü, patlamanın, oksijen dolu tüp deposunda meydana geldiğini açıkladı. (DHA)