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Yaşam

Iğdır'da rüzgar çatı uçurdu, uçak seferleri iptal

Iğdır'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

04 Aralık 2016 00:12

Iğdır’da etkili olan giderek şiddetini artıran rüzgar, çatıları uçurdu. Kazada 1 kişi hafif yaralandı, 3 otomobilde maddi hasar oluştu. Şiddetli rüzgar nedeniyle Iğdır'a uçak seferleri yapılamadı.

Iğdır'da hızı saatte 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş yerine ait çatı uçtu. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olayda 1 vatandaş hafif yaralandı. Uçan çatı caddeye düştü ve 3 otomobil zarar gördü.

Öte yandan rüzgar nedeniyle Iğdır bağlantılı Ankara ve İstanbul uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

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