T24 LogoT24 Logo
Gündem

Iğdır'da PKK'dan sınır karakoluna saldırı: 1 asker yaralı

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da PKK'lı teröristlerin sınır karakoluna gerçekleştirdikleri roketli saldırıda 1 asker yaralandı

26 Kasım 2018 13:42

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR\'da PKK\'lı teröristlerin sınır karakoluna gerçekleştirdikleri roketli saldırıda 1 asker yaralandı.
Türkiye-İran sınırında bulunan Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolu\'na gece yarısı PKK\'lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker bacağından yaralandı. Yaralanan asker Iğdır Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine kaçan teröristler teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon devam ediyor. Yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Suat DENİZ IĞDIR DHA IĞDIR PKKTürkiyeİranBülent Aydın Hudut KarakoluPKKYaralananIğdır Devlet HastanesiGüvenlikYaralı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24