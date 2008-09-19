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Yaşam

Iğdır'da mayın patladı: 3 asker yaralı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde mayın patlaması sonucu 3 asker hafif şekilde yaralandı.

19 Eylül 2008 03:00

 
Iğdır'ın Aralık ilçesinde mayın patlaması sonucu 3 asker hafif şekilde yaralandı.


Iğdır Valisi Saffet Karahisarlı, Aralık Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli bir heyetin Adetli köyü Hıdırlı mezrasında bir konuyla ilgili inceleme yaptığını belirtti.

Heyetin dönüşü sırasında yoldaki köprüye döşenen mayının patladığını ifade eden Karahisarlı, “Patlama ile birlikte heyeti koruma görevi yapan askeri araçtaki 3 askerimiz araçtan düşerek hafif şekilde yaralandı” dedi.


Mayının erken patlamasının büyük bir faciayı önlediğini dile getiren Karahisarlı, Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.


Öte yandan, patlamanın ardından bölgede operasyon başlatıldığı bildirildi.


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