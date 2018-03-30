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Iğdır'da korkunç kaza: 15 ölü, 30 yaralı

Iğdır'da göçmenleri taşıyan bir minibüs kaza yaptı

30 Mart 2018 04:18

Iğdır'da göçmenleri taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarpıp alev almasıyla ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

İran sınırından  Türkiye'ye girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenlerin bulunduğu, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 65 EP 701 plakalı minibüs, Iğdır-Kars karayolunun Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

İlk belirlemelere göre, kazanın ardından alev alan minibüsteki 15 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Olay sebebiyle bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekibi gönderildi.

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