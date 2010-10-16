-IĞDIR'DA KARABAĞ İÇİN AÇLIK GREVİ IĞDIR (A.A) - 16.10.2010 - Iğdır Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER), Ermenistan'ın Karabağ'ı işgalinin sonlandırması için açlık grevi başlattı. ASİMDER Başkanı Göksel Gülbeyi ile 7 dernek üyesi, Valilik Konağı Yolu Caddesi'nde, bir iş yerinde bir araya gelerek 2 gün sürecek açlık grevine başladı. Gülbey, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin, 1992'den beri Ermenilerin işgali altında olduğunu belirterek, artık bu duruma son verilmesi gerektiğini söyledi. İşgalin sonlandırılması için dernek olarak açlık grevi başlatma kararı aldıklarını ifade eden Gülbey, ''Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde, Yukarı Karabağ sorununun çözümü amacıyla kurulan Minsk Grubu, Ermeniler'in Dağlık Karabağ'dan çekilmesi yönünde karar vermiştir. Bu karar ne yazık ki, uygulanmıyor. Bu açlık grevinin amacı da Minsk Grubu'nun aldığı kararı uygulamaya davet etmektir'' diye konuştu. Açlık grevine 7 kişiyle başladıklarını belirten Gülbey, yarın saat 16.00'da sona erecek greve vatandaşların da katılarak destek olabileceğini kaydetti. ASİMDER üyelerini ziyaret ederek açlık grevine destek olan Kıbrıs 76 Barış Harekatı Gaziler Derneği Başkanı İsmet Tağal da dedesinin Ermenilerce 1918 yılında işkence edilerek şehit edildiğini, bugün de bölgede Ermenilerin zulmünün devam ettiğini söyledi. Ehlibeyt Mektebi Din Adamları Derneği Başkanı Hoca Hüseyin Yeşil de ''Ermeni'' denilince bölge insanının aklına zulüm geldiğini kaydederek, ''Yıllar önce dedelerimizi, ninelerimizi öldüren, zulüm yapan Ermeniler, bugün Azerbaycan'da da aynı katliamı yapmıştır. Bugün Iğdır'da, Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da Ermeni zulmüne uğrayıp şehit olan kardeşlerimizin ruhuna Kur'an okuyor, Ermenileri de bu katliamdan dolayı lanetliyoruz'' dedi.