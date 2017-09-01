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Iğdır'da jandarmadan drone ile denetim

Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)- IĞDIR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram öncesi ve bayramda uygulama noktalarında gerçekleştirdikleri yol kontrollerinde havadan da 'drone' ile takip yaptı

01 Eylül 2017 14:22

Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)- IĞDIR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram öncesi ve bayramda uygulama noktalarında gerçekleştirdikleri yol kontrollerinde havadan da \'drone\' ile takip yaptı. 
Suç ve suçlularla mücadelede teknolojik imkanlardan yararlanan jandarma ekiplerinin havadaki gözü adeta drone oldu. Arama ve takiplerde drone kullanan jandarma ekipleri, kuş uçurtmuyor. Merkez Suveren Köyü kavşağı jandarma yol kontrol noktasında gelen araçları kontrol amaçlı durduran ekipler havadan drone ile yol kontrolü yaptılar. Araçların evraklarında eksikliklerin olup olmadığını denetleyen ekipler özellikle sürücülere emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçlar tek tek kontrol edilirken, otomobillerin lastik ölçümleri ve yük tonajları da denetlendi. Kontrol noktasında ayrıca araç sürücüleri ve yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorguları da yapıldı. Jandarma ekipleri sürücülere ve yanındakilere şeker ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı. Jandarma kontrol sırasında özellikle kamyonların kasalarını drone ile havadan inceledi. Saman yüklü bir kamyona çadır kullanmadığı ve trafik kurallarına tehlikeye soktuğu için cezai işlem uygulandı. Jandarma ekipleri durdurulan araç sürücülerine \"Frene değil, kurala güven\" sloganını hatırlattı.
 Sürücüler de yapılan bu uygulamadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. 

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