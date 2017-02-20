Iğdır'da iki yolcu otobüsü çarpıştı; 8 ölü, 28 yaralı

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden gelen Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen ve Iğdır'dan Nahçıvan'a giden Iğdır Turizm'e ait yolcu otobüsü, Iğdır-Nahçıvan karayolunun 20. kilometresinde çarpıştı. DHA'nın haberine göre kazada, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan her iki aracın sürücüleri ile 8 yolcu öldü, 28 kişi yaralandı. Ölenler ile bazı yaralananlar, özellikle ön kısımları büyük hasar gören araçlarda sıkıştı.

Olayın ardından Iğdır kent merkezinin yanı sıra kentin Karakoyun ve Aralık ilçelerindeki tüm ambulanslar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye görevlileri ile jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu otobüslerin vinç ile çekilerek birbirinden ayrıştırılması sonrası sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslar ile Iğdır ve Aralık devlet hastanelerine kaldırıldı.

Ölen 8 kişinin cesedinin de jandarmanın olay yerindeki incelemesi sonrası Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı belirtildi.

Olay yeri görüntüleri:

Vali Alpman kaza yerinde

Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman da kazanın ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Iğdır Devlet Hastanesine de gelerek buradaki yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Alpman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Iğdır-Nahçıvan karayolunda Dilucu Sınır Kapısı'na 20 kilometre mesafede 2 yolcu otobüsünün çarpıştığını anımsattı.

5 yaralının sağlık durumu ciddi

Vali Alpman, kazanın olduğu karayolunda yol yapım çalışması olduğu için ulaşımın tek şeritten sağlandığını ifade ederek, şu bilgileri aktardı:

"Dilucu Sınır Kapısı'na 20 kilometre mesafede yol yapım çalışmaları devam ettiği için tek şeride inen karayolumuzda 2 otobüs kafa kafaya çarpışarak kaza yaptı. Bunun neticesinde olayda 8 kişi vefat etti, 28 yaralı hastaneye getirildi. Yaralıların tedavisine Iğdır ve Aralık devlet hastanelerinde devam edilmektedir. Yaralıların 5'inin sağlık durumu ciddi. Geçmiş olsun diyorum."

Kazada ölenlerden 5'inin Azerbaycan, 3'ünün de Türk vatandaşı, yaralıların da büyük çoğunluğunun Azeri olduğu öğrenildi. Olayda sürücüler dışında ölen diğer 6 kişi ile yaralıların kimliklerinin belirlenmesine çalışıldığı belirtildi.

Kaza sebebiyle söz konusu yolun ulaşıma kapandığı ve araçların yoldan çekilmesinin ardından ulaşımın yeniden sağlanacağı kaydedildi.